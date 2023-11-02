Синнер выиграл 13-й из 14 последних матчей. В Париже второй раз за три дня закончили играть в полтретьего ночи

Теги ATP Rolex Paris Masters Маккензи Макдональд Янник Синнер Теннис

Янник Синнер во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл Маккензи Макдональда – 6:7(6), 7:5, 6:1.

Матч завершился в 2:34 ночи по местному времени. В Париже второй раз за три дня закончили играть в полтретьего ночи.

Итальянец выиграл 13-й из последних 14 матчей. В октябре на его счету титулы в Пекине и Вене.

«Я неудачно проиграл первый сет и все еще привыкаю к условиям, но я рад победе и выходу в следующий раунд. Было тяжело выходить на корт после полуночи, но было приятно, что зрители остались наблюдать за происходящим».

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13 комментариев

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ilya18
Ответ Великий Алонсо
Можно уже сейчас менять его местами в рейтинге с нашем Даней, Янник во всем лучше.
Рейтинг - это результат не последнего месяца, а целого года. За год у Медведева на целых 1800 очков больше. Так что меняйте, но только в ваших фантазиях
+12
-3
+9
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den258
Ответ Antonbezb
На этом турнире Димитрова давайте в топ2 двигаем
Тогда уж Сафиуллина
+3
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ilya18
Ответ azfotki
С чего бы это? Весной и летом был лучше Даня,сейчас Синнер. У них по году 2-2 счет,а по личным очкам у Дани их серьезно больше. У Медведя и Побед больше и заработано на 2,5 миллиона больше.
Ну так и я про то же. Я и говорю, что рейтинг это показатель за весь год, а не в определенный момент воемени
+3
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+3
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Йенс Мустерманн
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Нет бы парников на корт №2 выкинуть, а одиночников равномерно распределить по Центральному и №1. Сегодня небось опять последний матч завершится после полуночи или около того, если без трёхсетовиков обойдётся.
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azfotki
Ответ Великий Алонсо
Можно уже сейчас менять его местами в рейтинге с нашем Даней, Янник во всем лучше.
А Даню ставить 2 вместо Алькараса,тк сейчас лучше во всем и выиграл личную последнюю встречу)
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den258
Ответ Guillermo
Хватит ли его на итоговый?
Смотря как далеко зайдет в Париже
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Guillermo
Хватит ли его на итоговый?
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Antonbezb
Ответ Великий Алонсо
Можно уже сейчас менять его местами в рейтинге с нашем Даней, Янник во всем лучше.
На этом турнире Димитрова давайте в топ2 двигаем
+1
0
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azfotki
Ответ ilya18
Рейтинг - это результат не последнего месяца, а целого года. За год у Медведева на целых 1800 очков больше. Так что меняйте, но только в ваших фантазиях
С чего бы это? Весной и летом был лучше Даня,сейчас Синнер. У них по году 2-2 счет,а по личным очкам у Дани их серьезно больше. У Медведя и Побед больше и заработано на 2,5 миллиона больше.
+1
0
+1
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SaltyRose
Они его специально изматывают?
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afry
Ответ Antonbezb
На этом турнире Димитрова давайте в топ2 двигаем
Сперва Сафиулина!)))
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azfotki
Ответ ilya18
Ну так и я про то же. Я и говорю, что рейтинг это показатель за весь год, а не в определенный момент воемени
Я затупил просто)))когда понял,поздно было удалять сообщение) за свой косяк плюсик поставил тебе)
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