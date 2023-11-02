Синнер выиграл 13-й из 14 последних матчей. В Париже второй раз за три дня закончили играть в полтретьего ночи

Янник Синнер во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл Маккензи Макдональда – 6:7(6), 7:5, 6:1.

Матч завершился в 2:34 ночи по местному времени. В Париже второй раз за три дня закончили играть в полтретьего ночи.

Итальянец выиграл 13-й из последних 14 матчей. В октябре на его счету титулы в Пекине и Вене.

«Я неудачно проиграл первый сет и все еще привыкаю к условиям, но я рад победе и выходу в следующий раунд. Было тяжело выходить на корт после полуночи, но было приятно, что зрители остались наблюдать за происходящим».

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