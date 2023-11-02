Швентек выйдет в полуфинал итогового, если выиграет у Жабер сет в третьем туре группового этапа

Теги WTA WTA Finals Онс Жабер Маркета Вондроушова Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

В Группе Четумаль на итоговом турнире WTA в Канкуне прошли два раунда.

Ига Швентек, выигравшая оба матча, выйдет в полуфинал, если возьмет сет у Онс Жабер.

Если Жабер обыграет Швентек в двух сетах, а Коко Гауфф также в двух победит Маркету Вондроушову, то у трех теннисисток в группе будут одинаковые показатели: 2:1 по матчам, 4:2 по сетам. В таком случае две участницы плей-офф определятся по проценту выигранных геймов.

Если Вондроушова обыграет Гауфф в двух сетах, а Швентек также в двух победит Жабер, то полька займет первое место, а у трех теннисисток будет одинаковый баланс: 1:2 по матчам и 2:4 по сетам.

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