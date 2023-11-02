Швентек повторила достижение Серены по количеству побед над топ-10 в двух сезонах подряд

Теги Мартина Хингис Елена Янкович Серена Уильямс WTA WTA Finals Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек обыграла Коко Гауфф на групповом этапе итогового турнира в Канкуне – 6:0, 7:5.

Полька третья с 1993-го, кто одержал больше 65 побед в двух сезонах подряд. В 1999-м-2000-м это сделала Мартина Хингис, в 2007-2008-м – Елена Янкович.

Для Швентек победа над Гауфф стала 10-й в сезоне в матче против соперницы из топ-10. Она стала первой теннисисткой, одержавшей 10 и более побед над десяткой в двух сезонах подряд после Серены Уильямс в 2014-2015-м.

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