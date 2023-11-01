Рууд впервые с 2021-го выпадет из топ-10

Теги ATP Rolex Paris Masters Каспер Рууд Франсиско Серундоло Теннис

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд уступил №21 Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Париже – 5:7, 4:6.

Серундоло пятый раз в сезоне и седьмой в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его соперником станет Хуберт Хуркач.

Рууд на следующей неделе впервые с августа 2021-го выпадет из десятки.

В начале сезона норвежец стоял третьим. В этом году он выиграл 36 из 59 матчей, взял титул в Эшториле, дошел до финала на «Ролан Гаррос» и в Баштаде.

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8 комментариев

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Rjcnbr
Покатался по выставкам с Надалем вместо отдыха
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costa0545
Ожидаемо, выступление в этом году значительно хуже, чем в прошлом сезоне, вот и закономерный вылет из топ 10)))
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Джульетта Джульетта
"Эээ, Рудик ты оператор или что?" ©
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Bayern2004
Выпасть можно из автобуса или проездной билет может выпасть из руки.
Рейтинг Каспера не позволит ему остаться в десятке впервые с августа 2021 года.
Уважайте великий и могучий.
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j4romir
Ответ Sincere
Дойти до финала тбш и вылететь из 10... болван😒
С каждым могло случиться )

Так-то он в этом сезоне точно странный.
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