Рууд впервые с 2021-го выпадет из топ-10
Восьмая ракетка мира Каспер Рууд уступил №21 Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Париже – 5:7, 4:6.
Серундоло пятый раз в сезоне и седьмой в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его соперником станет Хуберт Хуркач.
Рууд на следующей неделе впервые с августа 2021-го выпадет из десятки.
В начале сезона норвежец стоял третьим. В этом году он выиграл 36 из 59 матчей, взял титул в Эшториле, дошел до финала на «Ролан Гаррос» и в Баштаде.
Рейтинг Каспера не позволит ему остаться в десятке впервые с августа 2021 года.
Уважайте великий и могучий.
Так-то он в этом сезоне точно странный.