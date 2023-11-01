Рууд впервые с 2021-го выпадет из топ-10

Восьмая ракетка мира уступил №21 во втором круге «Мастерса» в Париже – 5:7, 4:6.

Серундоло пятый раз в сезоне и седьмой в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его соперником станет Хуберт Хуркач.

Рууд на следующей неделе впервые с августа 2021-го выпадет из десятки.

В начале сезона норвежец стоял третьим. В этом году он выиграл 36 из 59 матчей, взял титул в Эшториле, дошел до финала на «Ролан Гаррос» и в Баштаде.

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