Вондроушова о корте на WTA Finals: «На нем кочки. Мяч либо вообще не отскакивает, либо взлетает на три метра»

Теги WTA WTA Finals Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова объяснила проблемы с кортом на итоговом турнире.

В группе она проиграла Ига Швентек (6:7(3), 0:6) и после матча критиковала WTA.

«Нас никто не поддерживает. Мы тренировались в субботу, и на корте уже были кочки. Со стороны этого может быть не видно, но ты совершенно теряешь ритм и просто смотришь, куда мяч отскочит. А он либо вообще не отскакивает, либо взлетает на три метра.

Двигаться по нему тоже тяжело. Нам сказали, что на корте всего один слой краски, потому что они не успевали. Очевидно, что корт не готов».

Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении 

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1 комментарий

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Григорий Шутров
Соболенко выиграет турнир. После ее пушечных ударов, да по кочкам...
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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