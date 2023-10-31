Вондроушова о корте на WTA Finals: «На нем кочки. Мяч либо вообще не отскакивает, либо взлетает на три метра»

Маркета Вондроушова объяснила проблемы с кортом на итоговом турнире.

В группе она проиграла Ига Швентек (6:7(3), 0:6) и после матча критиковала WTA.

«Нас никто не поддерживает. Мы тренировались в субботу, и на корте уже были кочки. Со стороны этого может быть не видно, но ты совершенно теряешь ритм и просто смотришь, куда мяч отскочит. А он либо вообще не отскакивает, либо взлетает на три метра.

Двигаться по нему тоже тяжело. Нам сказали, что на корте всего один слой краски, потому что они не успевали. Очевидно, что корт не готов».

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