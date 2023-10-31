Вондроушова об итоговом турнире: «Стадион не готов к матчам, и мне кажется, что WTA совершенно все равно на наше мнение»

Маркета Вондроушова раскритиковала WTA за качество корта на итоговом турнире.

В первом раунде группы она проиграла Иге Швентек (6:7(3), 0:6).

«Первый итоговый турнир проходит совсем не так, как я представляла. Мы упорно работали весь год, чтобы попасть на итоговый, а получаем такое разочарование.

Стадион не готов к матчам, и мне кажется, что WTA совершенно все равно на наше мнение – хотя это нам играть на этом корте. Нет ощущения, что нас слушают. Это очень грустно.

С другой стороны, я очень благодарна всем в Мексике за такой теплый прием и помощь во всем», – сказала Вондроушова на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, она выложила видео одного из отскоков в матче Арины Соболенко и Марии Саккари и написала: «Так грустно за всех нас».

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