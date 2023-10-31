Роман Сафиуллин: «У меня было много проблем со здоровьем. Но я справился и, надеюсь, буду прибавлять и догоню других ребят в топ-10»

Теги Уимблдон ATP Роман Сафиуллин Теннис

Роман Сафиуллин старается варьировать подготовку к турнирам.

«В этом году я по-разному готовился. В течение сезона мы, наверное, два-три раза меняли процесс подготовки к турнирам, и это очень хорошо сработало. В следующем году мы тоже будем что-то менять и приспосабливаться, чтобы стать еще лучше. Например, график, время тренировок, физподготовку, теннис, физиотерапию, все. Мы чередовали разное время, интенсивность и все остальное.

Мы вносили изменения, приспосабливались, смотрели, что работает, что не работает. И постепенно находили оптимальное решение».

В этом году Сафиуллин вышел в четвертьфинал «Уимблдона» и вышел в Чэнду в первый финал на уровне ATP.

«Это доказывает, что мы работаем в верном направлении. И рейтинг, и игра улучшаются. Четвертьфинал «Уимблдона» – мой лучший результат в туре и на «Больших шлемах». Было приятно там выступить, и это мой первый опыт полноценного травяного сезона, потому что когда-то я сыграл только «Уимблдон», в другой раз – один турнир на траве. А в этом сезоне я сыграл перед «Уимблдоном» три травяных турнира, и «Уимблдон» прошел отлично».

Также Сафиуллин сравнил свой путь в туре и путь других игроков его поколения.

«У меня было много проблем со здоровьем. Серьезные травмы, а после них очень трудно вернуться, особенно если это касается запястья, плеча или, например, бедра. Моя наивысшая позиция до травмы – №315, №325. Скажем так, после травмы мне пришлось все начинать сначала, и другие ребята работали каждый день, пока я не мог.

Так что, скажем так, у каждого своя жизнь, и у меня она была сложнее. Но тем не менее я справился и, надеюсь, буду прибавлять и прибавлять и догоню их в топ-10».

Во вторник Сафиуллин встретится на «Мастерсе» в Париже с Карлосом Алькарасом.

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4 комментария

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Генадий Адамов
Если Рома сможет карася подсечь, значит сможет и сердца наши разжечь, удачи и смелости, покажи этому выскочке его место!
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+7
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azfotki
Ответ ugmyanswer
Какой титул в Ченду Его Саша Зверев там размотал
Написано он вышел в первый финал в Ченду...там нет ни слова про титул...да и слово размотал к матчу где было 3 сета, 2 из которых закончились на тайбрейке, а в третьем все решил 1 Брейк ,никак не подходит) Тогда Медведев Алькараса на ЮСО вообще уничтожил)))
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+3
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azfotki
Рома по факту первый год полноценно в туре провел и по сути еще и РГ пропустил...пока ищет как и что...в следующем году в первой половине сезона у него будет время еще немного очков в копилку добавить на том же РГ и АО ..ну и в течении года нужно уже конкретно закрепляться в туре,чтоб в 2025 полноценно пробывать войти в топ-10
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0
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