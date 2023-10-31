Алькарас о состоянии перед «Мастерсом» в Париже: «Не скажу, что готов на 100%, но я достаточно здоров, чтобы показать хороший результат»

Карлос Алькарас чувствует себя достаточно хорошо, чтобы успешно сыграть в Париже.

На прошлой неделе испанце пропустил турнир в Базеле из-за воспаления ступни на левой ноге и проблем с ягодичными мышцами.

– Вы готовы к этому турниру на 100%? У кого, на ваш взгляд, больше шансов на победу: у вас, у Новака или у кого-то еще?

– Не скажу, что готов на 100%, потому что не хочу врать. Думаю, к этому времени после долгого сезона почти у каждого игрока есть небольшие физические проблемы. У меня тоже. Тело немного побаливает, но я очень хорошо восстановился за эти недели. Я достаточно здоров, чтобы показать здесь хороший результат.

Не знаю, у кого больше шансов, у Новака или у меня. Например, Янник играет просто невероятно. Медведев тоже. Есть много отличных игроков, которые выступают на высоком уровне, поэтому сетка очень, очень непредсказуема, и многие могут выиграть этот турнир.

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