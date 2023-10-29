Синнер второй раз подряд обыграл Медведева и взял 10-й титул в карьере
Янник Синнер стал чемпионом турнира в Вене, обыграв в финале Даниила Медведева – 7:6(7), 4:6, 6:3.
Теперь счет их личного противостояния – 6:2 в пользу россиянина. Синнер выиграл два последних матча – несколько недель назад победил в финале в Пекине.
Итальянец взял четвертый титул в сезоне и 10-й – в карьере.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Думаю, оба в Париже слетят рано после такого. Дане надо брать Турин с такой игрой. Сегодня Янник просто был чуть удачливее, топовый матч от обоих
А остальные так, для красоты туда приедут, ага 😂
А так, есть ощущение, что в среднем по матчу Синнер был чуть-чуть на шаг впереди по качеству игры, так что все по делу.
ЮСО проиграл Джоковичу
Может быть, итоговый. Хотя из крупных я бы поставил на кого-то из североамериканской серии Канада-Цинциннати-Нью-Йорк
Синнер прокачался, в ралли его уже так легко не переиграть, на чём раньше Медведь его и разделывал.
При всём при этом Медведь, конечно, по-прежнему один из сильнейших игроков тура, плюсы его всем нам известны, но именно с такой игрой как сегодня Турин ему, скорее всего, и не взять (уровень сопротивления вряд ли позволит), для этого ему как минимум надо поменьше ошибаться. Совсем не хочу сказать, что он был прямо-таки плох, отнюдь, но Итог это Итог, там надо быть на высоте, а на высоте сегодня Даня не был, хотя и матч оба выдали замечательный для зрителей, по накалу уж точно.
Может съездить в Метц после Парижа, там он ещё не побеждал ))
10.
He shares the record with Adriano Panatta.
https://i.imgur.com/aYPfidr.jpg