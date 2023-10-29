Синнер второй раз подряд обыграл Медведева и взял 10-й титул в карьере

Теги Даниил Медведев Ига Швентек Янник Синнер Теннис

Янник Синнер стал чемпионом турнира в Вене, обыграв в финале Даниила Медведева – 7:6(7), 4:6, 6:3.

Теперь счет их личного противостояния – 6:2 в пользу россиянина. Синнер выиграл два последних матча – несколько недель назад победил в финале в Пекине.

Итальянец взял четвертый титул в сезоне и 10-й – в карьере.

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30 комментариев

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Дмитрий Герцен
Это была достойная перестрелка двух равных соперников
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encaro_one
Ответ Fomin525
Два финала подряд проиграл Медведев... Рублев,Сафиулин,Котов последние финалы так же проиграли
То что Сафиулин и Котов попадают в финал - уже громадное достижение для них.
+9
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Андрей
Один из матчей года, оба красавцы. В третьем сете после 20 минутного гейма уже решалось, кого быстрее достанут судороги.

Думаю, оба в Париже слетят рано после такого. Дане надо брать Турин с такой игрой. Сегодня Янник просто был чуть удачливее, топовый матч от обоих
+10
-3
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Fomin525
Два финала подряд проиграл Медведев... Рублев,Сафиулин,Котов последние финалы так же проиграли
+7
-1
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Паскаль Шимбонда
Ответ Андрей
Один из матчей года, оба красавцы. В третьем сете после 20 минутного гейма уже решалось, кого быстрее достанут судороги. Думаю, оба в Париже слетят рано после такого. Дане надо брать Турин с такой игрой. Сегодня Янник просто был чуть удачливее, топовый матч от обоих
Надо брать Турин 🤔😂
А остальные так, для красоты туда приедут, ага 😂
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billy_pilgrim
Тот момент на бп при счете 3-5 в решающем, когда у сетки просто надо было аккуратно положить в корт, почему-то саданул со всей дури в аут. Если бы вернул тот брейк, может быть все по другому повернулось - оба были практически мертвые к тому времени, Даниил правда в большей степени. Но это все сослагательное наклонение.

А так, есть ощущение, что в среднем по матчу Синнер был чуть-чуть на шаг впереди по качеству игры, так что все по делу.
+7
-1
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Jgh
Ответ exshepardjack
здоровья вам
Вам тоже!
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Паскаль Шимбонда
Ответ Fomin525
Два финала подряд проиграл Медведев... Рублев,Сафиулин,Котов последние финалы так же проиграли
Три.
ЮСО проиграл Джоковичу
+5
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Potors
У Дани реально проклятие одной победы. Даже интересно какой турнир он впервые возьмёт дважды.
Может быть, итоговый. Хотя из крупных я бы поставил на кого-то из североамериканской серии Канада-Цинциннати-Нью-Йорк
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Хитли
Крутой матч! Жаль что Даниил столько возможностей упустил в третьем сете: брейк-поинты, или в том самом затяжном гейме при 1:2 и больше должен был спокойно по линии забивать, а он пробил в Янника. И вот такие мелкие ошибки привели к поражению.
+5
-2
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exshepardjack
Ответ Jgh
Медведев уже сдуваеться, столько ошибок просто ужас, незнаю как он дошел до финала? Наверное скоро и до финалов доходить не будет. Хотя Медведев может хорошо играть, по матчу с Алькарасом было видно что Медведев может хорошо играть как зверь и не давать шанс противнику, если бы играл бы Синнером также как с Алькарасом то победил бы его, Синнер плохо играет соперниками которые не допускают ошибки, но Синнер прибавляет и ростет поздравляю его, в Париже Медведеву ничего не светит потому-что если будет также играть как сегодня то Джокович или Алькарас, или тот же самый Синнер его уничтожят, да и в итоговом турнире ему делать нечего!
здоровья вам
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ɔculpa
Ответ Андрей
Один из матчей года, оба красавцы. В третьем сете после 20 минутного гейма уже решалось, кого быстрее достанут судороги. Думаю, оба в Париже слетят рано после такого. Дане надо брать Турин с такой игрой. Сегодня Янник просто был чуть удачливее, топовый матч от обоих
Я прошу прощения, но не очень понимаю, с какой такой игрой? Если подача немного не летит, проблемы уже огромные. В очередной раз сегодня видели неспособность к завершающему удару, за линией Медведь молодец, всё что уже немного в корте - начинает приближаться от среднего к плохому, прямопропорционально приближению к сетке. У сетки Даня давно известно какой, с хафкорта тоже забить не может даже высокий мяч (в принципе, никогда и не мог), сила там появляется, только если выходит на удар слёту (слёту играет он неплохо, но такие возможности появляются не очень часто, и сегодня, например, пульнул в большой аут, всё-таки удар сам по себе рискованный).
Синнер прокачался, в ралли его уже так легко не переиграть, на чём раньше Медведь его и разделывал.
При всём при этом Медведь, конечно, по-прежнему один из сильнейших игроков тура, плюсы его всем нам известны, но именно с такой игрой как сегодня Турин ему, скорее всего, и не взять (уровень сопротивления вряд ли позволит), для этого ему как минимум надо поменьше ошибаться. Совсем не хочу сказать, что он был прямо-таки плох, отнюдь, но Итог это Итог, там надо быть на высоте, а на высоте сегодня Даня не был, хотя и матч оба выдали замечательный для зрителей, по накалу уж точно.
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Дима Миронов
Ответ Йенс Мустерманн
Ждём в сезоне 2024 ещё четыре матча между ними и обновление статистики личных встреч до 6-6.
ну ты оптимист Дане уже 28 будет откуда уверенность что он проведет такой же хороший сезон
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Генадий Адамов
Даня физически немного уступил, плюс двойные как всегда не вовремя, Синнер моложе, а не рисковал и двойные не делал, не дарил,
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Typizza
Много своих мячей в решающие моменты отдал Даниил. Чего только стоит удар в аут после укороченного при 3/5 на брейкпоинте в третьем сете.
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Иван Дичковский
Всё логично. Синнеру досталась более лёгкая сетка, он затратил меньше сил. Даниилу не унывать, у него замечательная карьера. Синнер в 3 сете моментами прихрамывал, но Даниилу в этой ситуации не нужно было пародировать, некрасиво это.
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Андрей
Ответ ɔculpa
Я прошу прощения, но не очень понимаю, с какой такой игрой? Если подача немного не летит, проблемы уже огромные. В очередной раз сегодня видели неспособность к завершающему удару, за линией Медведь молодец, всё что уже немного в корте - начинает приближаться от среднего к плохому, прямопропорционально приближению к сетке. У сетки Даня давно известно какой, с хафкорта тоже забить не может даже высокий мяч (в принципе, никогда и не мог), сила там появляется, только если выходит на удар слёту (слёту играет он неплохо, но такие возможности появляются не очень часто, и сегодня, например, пульнул в большой аут, всё-таки удар сам по себе рискованный). Синнер прокачался, в ралли его уже так легко не переиграть, на чём раньше Медведь его и разделывал. При всём при этом Медведь, конечно, по-прежнему один из сильнейших игроков тура, плюсы его всем нам известны, но именно с такой игрой как сегодня Турин ему, скорее всего, и не взять (уровень сопротивления вряд ли позволит), для этого ему как минимум надо поменьше ошибаться. Совсем не хочу сказать, что он был прямо-таки плох, отнюдь, но Итог это Итог, там надо быть на высоте, а на высоте сегодня Даня не был, хотя и матч оба выдали замечательный для зрителей, по накалу уж точно.
Он очень сильно прокачался в этом году во всём. Финал был 50/50, мини моменты все решили. Янник прибавил в защите, да. Но третий сет был прекрасен от обоих
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Eugenie Nation
Флажки как обычно не подводят) после каждого поражения своих, начинается разговор про усталость, травмы, плохую форму, пикового соперника и тд. Обожаю😁
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Йенс Мустерманн
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Один турнир - одна победа. Так и должен окончиться карьерный путь даньки.
Может съездить в Метц после Парижа, там он ещё не побеждал ))
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Skip
Дане надо отрабатывать удары c укороченных мячей на тренировке (
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Jannik Sinner ties the record for the most titles ever won by an Italian man.
10.
He shares the record with Adriano Panatta.

https://i.imgur.com/aYPfidr.jpg
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goodloser
Шикарный матч, блестящая игра обоих.
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costa0545
Честно говоря, всё решила физика, как говорится 64 победы Медведева в сезоне, просто так не даются, а Синнер только в конце сезона вышел на пик формы, по этому и заслуженно выиграл, был во всех аспектах игры сильнее, Алькарас с такой-то статистикой где, залечивает травму, так что, нормально, всё закономерно, Медведеву этот турнир пропускать было нельзя, но выступление хорошее, так что не всё так плохо)))
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ɔculpa
Ответ Хитли
Крутой матч! Жаль что Даниил столько возможностей упустил в третьем сете: брейк-поинты, или в том самом затяжном гейме при 1:2 и больше должен был спокойно по линии забивать, а он пробил в Янника. И вот такие мелкие ошибки привели к поражению.
Мне больше запомнился незабитый Даней плохой укороченный Синнером, при 15-40 на подачи Янника на матч, вот там был шанс сравнивать.
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Дима Миронов
Ответ Йенс Мустерманн
Один турнир - одна победа. Так и должен окончиться карьерный путь даньки. Может съездить в Метц после Парижа, там он ещё не побеждал ))
Пекине пытался чёт не сработало
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