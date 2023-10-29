Синнер второй раз подряд обыграл Медведева и взял 10-й титул в карьере

стал чемпионом турнира в , обыграв в финале – 7:6(7), 4:6, 6:3.

Теперь счет их личного противостояния – 6:2 в пользу россиянина. Синнер выиграл два последних матча – несколько недель назад победил в финале в Пекине.

Итальянец взял четвертый титул в сезоне и 10-й – в карьере.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе