Джокович о том, что Беккер тренирует Руне: «Уверен, что Борис поможет ему улучшить игру. Видел, что они играют в шахматы. Это очень полезно»

Новак Джокович высказался о сотрудничестве Бориса Беккера и Хольгера Руне.

С 2013-го по 2016-й Беккер входил в команду Джоковича.

«Думаю, Хольгер принял правильное решение, пригласив Бориса в команду. Борис – легенда нашего спорта, человек, который так хорошо понимает игру и с точки зрения игрока, и с точки зрения тренера.

Он столько лет связан с этой игрой. Он видел разных игроков разных поколений, играл против многих. Невероятно умный, сообразительный человек, очень уверенный в себе, безусловно, собранный. Он славился психологической устойчивостью и умением показать лучшую игру, когда на него сильнее всего давили.

Поэтому я считаю, что это отличный выбор, Хольгер – молодой игрок, который уже закрепился в топ-10, но, разумеется, одно дело – попасть в топ-10, а другое – выйти на новый уровень, выигрывать «Шлемы» и, так сказать, выходить на ведущие позиции в мире.

Он всему этому учится. Это нормально, что у него случаются спады результатов. Но я знаю Хольгера уже довольно много лет. Мы тренировались в Монте-Карло, когда он был помладше, и мне очень нравится его игра. Я считаю, что у него огромный потенциал, он, несомненно, способен выиграть «Большой шлем». Поэтому я уверен, что Борис поможет улучшить его игру в целом.

Я видел, что они играют в шахматы. Нашу команду Борис тоже в первую очередь научил играть в шахматы. Я считаю, что они очень полезны для концентрации внимания, ясности ума и разработки стратегии.

Борис – мой близкий друг, которому за последние несколько лет пришлось многое пережить. Я очень рад, что он вернулся в тур в роли тренера.

Наверное, мне будет не очень приятно и комфортно, если в матче с Хольгером я увижу Бориса в ложе соперника, потому что такого пока не случалось. Если это произойдет, то, безусловно, это не очень приятное ощущение. Но в то же время я поддерживаю с Борисом дружеские отношения, и он знает, что я очень люблю его и его семью. Я очень рад, что они начали вместе работать».

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