Мама Руне рассказала, как Беккер повлиял на ее сына

Мама Хольгера Руне рассказала, почему ее сын провел матч в Базеле без кепки.

«Хольгер время от времени что-то придумывает, но Борис [Беккер] по своему опыту сказал, что чем меньше аксессуаров на тебе во время матча, тем лучше. Поэтому никаких кепок, цепочек и так далее.

Думаю, Хольгер с ним согласился».

Руне о том, что носит кепку козырьком назад: «Может, скоро перейду на бандану. Не смейтесь»

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