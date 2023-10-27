Мама Руне рассказала, как Беккер повлиял на ее сына

Теги ATP Борис Беккер Swiss Indoors Basel Хольгер Руне Теннис

Мама Хольгера Руне рассказала, почему ее сын провел матч в Базеле без кепки.

«Хольгер время от времени что-то придумывает, но Борис [Беккер] по своему опыту сказал, что чем меньше аксессуаров на тебе во время матча, тем лучше. Поэтому никаких кепок, цепочек и так далее.

Думаю, Хольгер с ним согласился».

Руне о том, что носит кепку козырьком назад: «Может, скоро перейду на бандану. Не смейтесь»

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9 комментариев

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Матвей Суицидин
Никаких цепочек? вот на чем оказывается предыдущие нексты погорели))
Рублев: А так можно было?
а если серьезно, кепка козырьком назад хорошо защищает от пота, это необязательно элемент понта какой-то. А вот цацки, конечно, лучше дома оставить
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Verdo
потом на темнокожих дивулек подсадит..
+5
-1
+4
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Typizza
У Рублёва аксессуаров на руке до локтя)
+2
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+2
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Stas Salesov
Так вот почему Киса его принципиально не рассматривал)
+3
-1
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Лёля Иванова
Ответ Stas Salesov
Так вот почему Киса его принципиально не рассматривал)
😄
+2
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Генадий Адамов
Ответ Verdo
потом на темнокожих дивулек подсадит..
и налоги научит как не платить 😁
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Skip
Надо Маррею тоже это подсказать )
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Stockt Malone
На Борю конечно тяжело было смотреть во время решающего тая его подопечного с игроком даже не топ-30. Долго хлопал потом аргентинцу. Представилось на секунду, что было бы, если б Рун продул. Все сразу бы на несчастного бб набросились))))
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4sxcv2ksjg
Ответ Матвей Суицидин
Никаких цепочек? вот на чем оказывается предыдущие нексты погорели)) Рублев: А так можно было? а если серьезно, кепка козырьком назад хорошо защищает от пота, это необязательно элемент понта какой-то. А вот цацки, конечно, лучше дома оставить
Кому цепочки надо снимать, так это Звереву, ломбард ходячий
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