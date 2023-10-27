Мама Руне рассказала, как Беккер повлиял на ее сына
Мама Хольгера Руне рассказала, почему ее сын провел матч в Базеле без кепки.
«Хольгер время от времени что-то придумывает, но Борис [Беккер] по своему опыту сказал, что чем меньше аксессуаров на тебе во время матча, тем лучше. Поэтому никаких кепок, цепочек и так далее.
Думаю, Хольгер с ним согласился».
Руне о том, что носит кепку козырьком назад: «Может, скоро перейду на бандану. Не смейтесь»
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Рублев: А так можно было?
а если серьезно, кепка козырьком назад хорошо защищает от пота, это необязательно элемент понта какой-то. А вот цацки, конечно, лучше дома оставить