Руне о работе с Беккером: «Борис добился успеха как тренер Джоковича и как игрок. С радостью послушаю его мнение»

Хольгер Руне поделился ожиданиями от работы с Борисом Беккером.

«Здорово учиться у таких игроков, как Борис, у Рафы, Роджера и Новака. Было бы неплохо перенять их опыт. Они нашли правильный подход во многих аспектах.

Борис добился успеха как тренер Джоковича и как игрок. Я с радостью послушаю его мнение. Борис учит меня основам, но они важны. Будет здорово, вот увидите.

Надеюсь, он сможет как можно больше мне подсказать и помочь достичь более высоких результатов».

По словам Руне, запрет на въезд Беккера в Великобританию до октября 2024 года не должен повлиять на их сотрудничество. Беккер отсидел восемь месяцев в британской тюрьме за мошенничество при оформлении процедуры банкротства.

«Я об этом не думал. Конечно, я знаю правила. В этом нет большой проблемы, и было бы здорово, если бы он смог поехать, но посмотрим».

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