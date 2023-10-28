Оже-Альяссим отыграл у Шевченко матчбол и вышел в полуфинал впервые с февраля

Теги ATP Swiss Indoors Basel Феликс Оже-Альяссим Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Феликс Оже-Альяссим обыграл Александра Шевченко в четвертьфинале в Базеле – 7:6(2), 3:6, 7:6(1).

В решающем сете Шевченко дважды вел с брейком и, подавая на матч при счете 5:4, не реализовал матчбол.

Оже-Альяссим вышел во второй полуфинал в сезоне. Первый был в феврале в Дохе.

Теперь Оже-Альяссим поборется с Хольгером Руне. В прошлом году они встретились в Базеле в финале, и канадец взял титул. В целом счет в личных встречах 2:1 в пользу Руне.

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3 комментария

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Hardy
Ответ Эльвин Гульмалиев
вот реально не интересно читать про казаха, как и Грачева они умерли для фанатов России
🤡
+2
0
+2
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бизе
Отличный турнир для Саши , на высоком уровне поиграл , показал себя с самой лучшей стороны ( в игровом плане ) в конце сезона .
0
0
0
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