Шевченко в 3-часовом матче против Фрица ушел с двойного матчбола и впервые обыграл соперника из топ-10

83-я ракетка мира обыграл №9 во втором круге в Базеле – 6:7(7), 7:6(6), 7:6(5). Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

На первом тай-брейке Шевченко упустил преимущество 6:1. При счете 5:6 в третьем сете он ушел с двойного матчбола на своей подаче.

По ходу матча соперники не реализовали ни одного брейк-пойнта: Шевченко отыграл 15, Фриц – три.

Шевченко победил соперника из топ-10 впервые за четыре матча этого уровня.

Россиянин вышел в первый четвертьфинал на уровне . По итогам турнира он дебютирует в топ-70.

Теперь Шевченко поборется с или .

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