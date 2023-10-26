Шевченко в 3-часовом матче против Фрица ушел с двойного матчбола и впервые обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Swiss Indoors Basel Тэйлор Фриц Александр Шевченко Теннис

83-я ракетка мира Александр Шевченко обыграл №9 Тэйлора Фрица во втором круге в Базеле – 6:7(7), 7:6(6), 7:6(5). Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

На первом тай-брейке Шевченко упустил преимущество 6:1. При счете 5:6 в третьем сете он ушел с двойного матчбола на своей подаче.

По ходу матча соперники не реализовали ни одного брейк-пойнта: Шевченко отыграл 15, Фриц – три.

Шевченко победил соперника из топ-10 впервые за четыре матча этого уровня.

Россиянин вышел в первый четвертьфинал на уровне ATP. По итогам турнира он дебютирует в топ-70.

Теперь Шевченко поборется с Феликсом Оже-Альяссимом или Ботиком ван де Зандшульпом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Кому проиграл Фриц за последние 2 недели: Шевченко, Мочизуки, Шварцман на харде!! Тейлор определённо претендент на слабейшего теннисиста топ-10 последних лет.
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N.S.A.8.5
Кто может объяснить за какие заслуги Фриц вообще стоит в топ 10? Что он показал в этом сезоне, чтоб стоять в топ 10?
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
billy_pilgrim
Вот это была заруба, тройной тайбрейк.
Знаковая победа для Шевы, молодец!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mamapapaya
Ответ Великий Алонсо
Кому проиграл Фриц за последние 2 недели: Шевченко, Мочизуки, Шварцман на харде!! Тейлор определённо претендент на слабейшего теннисиста топ-10 последних лет.
Оже поборется за это звание
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
Молодец Шевченко, но какой же чёкер Фриц, сколько он подобных матчей слил в этом году, сглазил кто его)))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viling
Однажды (ну, как минимум один раз) Бублик сидел на матче Шевченко, вот фотка:
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/0/2f/d58915a184b8f86a2c6232de0e4fc.jpeg
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AiDaGaRi
"Профессиональный чокер" отыгрывает 15 бп из 15, круто, не правда ли?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ildmitrievich
Ответ Великий Алонсо
Кому проиграл Фриц за последние 2 недели: Шевченко, Мочизуки, Шварцман на харде!! Тейлор определённо претендент на слабейшего теннисиста топ-10 последних лет.
Как будто американец впервые забивает на концовку сезона после американской серии. А на слабейшего много претендентов, чего один Руне с 10 поражениями в 11 матчах стоит.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Шевченко красавчик, боец✊ Уровень десятки точно показал! Поздравляю с победой! Сожаление конечно, что такой игрок, в Казахстан уходит…
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STB
Ответ Великий Алонсо
Кому проиграл Фриц за последние 2 недели: Шевченко, Мочизуки, Шварцман на харде!! Тейлор определённо претендент на слабейшего теннисиста топ-10 последних лет.
Джек Сок передаёт привет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Вот это матч)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джульетта Джульетта
Был весь день занят, только приехал, смотрю рез-ты и потихоньку обалдеваю... Что это был за матч!? Саша дважды ушел с 0:40 и трижды с 15:40, причем по разу в решающем гейме, не говоря уже о сливе 1-го при 6:1! Молодец! Может ведь, когда захочет. И всегда бы так)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Шева красава! Гранд-респект
"Так закалялась сталь"))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Egor
молотчик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юрий зайцев
Зверюга алга...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Egor
Ответ Великий Алонсо
Кому проиграл Фриц за последние 2 недели: Шевченко, Мочизуки, Шварцман на харде!! Тейлор определённо претендент на слабейшего теннисиста топ-10 последних лет.
Шварцман был в десятке
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N.S.A.8.5
Ответ Ildmitrievich
Как будто американец впервые забивает на концовку сезона после американской серии. А на слабейшего много претендентов, чего один Руне с 10 поражениями в 11 матчах стоит.
У Руне есть два финала Мастерса за сезон, победы над Джоковичем, Медведевым. А что Фриц показал в этом сезоне? Даже у Рууда есть финал Шлема. Фриц же всегда выбирает лёгкие турниры, где мало заявляются из топ 10, вот и щас он выбрал не Вену, а Базель.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sammuilson
Ну а после 9го , девятнадцатый уже вообще не страшен))). Если ещё ОжеАлесима вынесет, будут вообще супер)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ildmitrievich
Ответ N.S.A.8.5
У Руне есть два финала Мастерса за сезон, победы над Джоковичем, Медведевым. А что Фриц показал в этом сезоне? Даже у Рууда есть финал Шлема. Фриц же всегда выбирает лёгкие турниры, где мало заявляются из топ 10, вот и щас он выбрал не Вену, а Базель.
Просто если так препарировать, у Циципаса финал шлема, финал пятисотника и одна 250-ка. У Рууда финал шлема и титул + финал на 250-ках. Как-то тоже на итоговый не звучит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sammuilson
Ответ Dmitry Aqf
Шевченко тогда тоже в ударе был, вполне мог закрывать Хуркача.
Ага, я тогда про него только и услышал, а по игре вообще не понятно было кто в десятке, а кто за сотней, ещё так смело и агрессивно... вообщем заполонился по той игре
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Aqf
Ответ Viling
Однажды (ну, как минимум один раз) Бублик сидел на матче Шевченко, вот фотка: https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/0/2f/d58915a184b8f86a2c6232de0e4fc.jpeg
Шевченко тогда тоже в ударе был, вполне мог закрывать Хуркача.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ildmitrievich
Ответ N.S.A.8.5
У Руне есть два финала Мастерса за сезон, победы над Джоковичем, Медведевым. А что Фриц показал в этом сезоне? Даже у Рууда есть финал Шлема. Фриц же всегда выбирает лёгкие турниры, где мало заявляются из топ 10, вот и щас он выбрал не Вену, а Базель.
У Руне выше потенциал, но ниже стабильность, Тейлор же как Пегула - всегда около четвертьфинала-полуфинала. Можно выиграть 2 250-ки и в принципе по очкам почти то же, что и финал мастерса, и эти очки ничем не хуже.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
самарец52
Хотелось бы узнать здесь, кто вчера заминусовал меня, когда я призывал Александра "надрать нос" этому фрицу. Самые-самые "эксперты", видимо...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Кратюк
Ответ costa0545
Молодец Шевченко, но какой же чёкер Фриц, сколько он подобных матчей слил в этом году, сглазил кто его)))
А Шевченко кто, слить тай со счета 6:1?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марадона курильщика
Саня кросавчег!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий