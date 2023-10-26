Шевченко в 3-часовом матче против Фрица ушел с двойного матчбола и впервые обыграл соперника из топ-10
83-я ракетка мира Александр Шевченко обыграл №9 Тэйлора Фрица во втором круге в Базеле – 6:7(7), 7:6(6), 7:6(5). Матч продолжался 2 часа 53 минуты.
На первом тай-брейке Шевченко упустил преимущество 6:1. При счете 5:6 в третьем сете он ушел с двойного матчбола на своей подаче.
По ходу матча соперники не реализовали ни одного брейк-пойнта: Шевченко отыграл 15, Фриц – три.
Шевченко победил соперника из топ-10 впервые за четыре матча этого уровня.
Россиянин вышел в первый четвертьфинал на уровне ATP. По итогам турнира он дебютирует в топ-70.
Теперь Шевченко поборется с Феликсом Оже-Альяссимом или Ботиком ван де Зандшульпом.
Знаковая победа для Шевы, молодец!
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"Так закалялась сталь"))