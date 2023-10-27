Руне вышел в полуфинал ATP впервые с июня

Теги ATP Swiss Indoors Basel Хольгер Руне Томас Мартин Этчеверри Теннис

Хольгер Руне обыграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале в Базеле – 6:1, 3:6, 7:6(6).

Датчанин вышел в полуфинал впервые с июньского турнира в Queen’s Club. После «Уимблдона» у него была одна победа в девяти матчах.

Теперь он поборется с Александром Шевченко или Феликсом Оже-Альяссимом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Добрый Андрей
Ответ Nikolay Stavrogin
Руне вышел на пик прямо перед возвращением Ноле. Опять. Как в Риме. До этого сливал грунтовикам на харде. И тут же в четверти Ноле оказывается. Начинают конкретно подбешивать эти "совпадения"
Ну там до пика ещё далеко. Но в целом, что плохого? Разве плохо, что Джокович будет играть с нормальными соперниками?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Руне вышел на пик прямо перед возвращением Ноле.
Опять. Как в Риме. До этого сливал грунтовикам на харде.
И тут же в четверти Ноле оказывается.
Начинают конкретно подбешивать эти "совпадения"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Ответ Добрый Андрей
Ну там до пика ещё далеко. Но в целом, что плохого? Разве плохо, что Джокович будет играть с нормальными соперниками?
сетка шелтон-руне-синнер-алькарас перебор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gabyov
Ответ Nikolay Stavrogin
сетка шелтон-руне-синнер-алькарас перебор.
Ну сольет и сольет, че сокрушаться? 500-сотики вон не играл как в том году, афиш не собирал уже вон как давно. Ну поиграет, а проиграет - так че заговоры в этом видеть?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий