Руне вышел в полуфинал ATP впервые с июня
Хольгер Руне обыграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале в Базеле – 6:1, 3:6, 7:6(6).
Датчанин вышел в полуфинал впервые с июньского турнира в Queen’s Club. После «Уимблдона» у него была одна победа в девяти матчах.
Теперь он поборется с Александром Шевченко или Феликсом Оже-Альяссимом.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Опять. Как в Риме. До этого сливал грунтовикам на харде.
И тут же в четверти Ноле оказывается.
Начинают конкретно подбешивать эти "совпадения"