Руне вышел в полуфинал ATP впервые с июня

Хольгер Руне обыграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале в Базеле – 6:1, 3:6, 7:6(6).

Датчанин вышел в полуфинал впервые с июньского турнира в Queen’s Club. После «Уимблдона» у него была одна победа в девяти матчах.

Теперь он поборется с Александром Шевченко или Феликсом Оже-Альяссимом.

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