Медведев о жалобах на мячи: «Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о мячах и покрытии в Вене.

– Что вы думаете о мячах, которыми играете в Вене?

– Если не ошибаюсь, это обычные [Dunlop] ATP. Они становятся очень большими и пушистыми. Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Я бы не стал так часто это мусолить, потому что какой смысл? Это было бы глупо. Но все в раздевалке говорят и думают точно так же. Ладно, не все 100%, но 50% точно. Многие ребята так считают.

Даже во время тренировки ударяешь по мячу 10 раз и чувствуешь, как он становится все больше, больше и больше. А для плеча, локтя и запястья это вообще очень плохо. В любом случае я здорово выступаю в этом году и думаю, что смогу хорошо играть этими мячами. Но я не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, мы сможем найти какое-то решение.

– А что вы скажете о покрытии?

– Проблема в том, что есть очень медленный хард и очень быстрый. Я бы сказал, что это разные покрытия. И это снова приводит к недовольству игроков. Мы однажды говорили о мячах с моим другом, который играет на «Челленджерах», и меня поразило, как точно он описал проблему.

ATP официально подсчитывает скорость хардовых кортов. У них есть какая-то шкала, не могу точно сказать, какая. Хотя такого официального измерения для мячей не существует, некоторые из них быстрые, некоторые медленные, и мы, игроки, все это знаем. Так вот, правило могло бы заключаться в следующем: давайте не ставить медленные мячи на медленный и быстрый хард. Можно выбрать средние или быстрые. 

Например, в Вене мячи быстро становятся большими. Но корт здесь быстрый, поэтому все не так страшно. Но когда на медленном покрытии мы играем медленными мячами, в плане физики это катастрофа. Надеюсь, мы придем к какому-то решению.

Теннисисты весь год жалуются на мячи – они приводят к травмам, не дают нормально играть и вообще плохие

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16 комментариев

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Buhmichael
Это можно было бы списать на нытьё, но куча травм у игроков в этом сезоне говорит о том, что проблема абсолютно реальна. То что одному игроку нравится одно покрытие/мячи , а другому другие это нормальная ситуация. То что из-за качества мячей и их частой смены игроки в обоих турах получают травмы - это серьёзная проблема. Здоровье игроков мне кажется нужно ценить выше спонсорских контрактов.
+22
-2
+20
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Daniel
Кто угодно может говорить, что это нытье, но это здоровье самого Медведева - он переживает за свое здоровье и комфорт, и правильно делает
Лучше давить на ATP, чем молча ждать, как у тебя на всю жизнь отвалятся запястья

Его слова уже подтвердили Фритц, Корда, Джокович
+22
-4
+18
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Alexander2022
Ответ Зорькин
Комментарий скрыт
Справедливости ради эта женщина решила не играть, как посредственная актриса, невыносимую боль, а приняла ситуацию с юмором
+22
-6
+16
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goodloser
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Чья бы корова мычала.
+13
-2
+11
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Alexander2022
Ответ Зорькин
А это не важно, "актриса" она или нет. Правила должны быть одинаковы для всех. Одного вы штрафуете на 250.000$ и с позором дисквалифицируете с ТБШ истошно вопя об этом во всех СМИ в течении нескольких недель. Другому даже замечание не даёте, промолчав и потупив взор.
Так почему крик не поднял?) Тогда мы бы оштрафовали)
+3
-3
0
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