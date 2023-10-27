Медведев о жалобах на мячи: «Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь»

Даниил Медведев рассказал о мячах и покрытии в Вене.

– Что вы думаете о мячах, которыми играете в Вене?

– Если не ошибаюсь, это обычные [Dunlop] ATP. Они становятся очень большими и пушистыми. Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Я бы не стал так часто это мусолить, потому что какой смысл? Это было бы глупо. Но все в раздевалке говорят и думают точно так же. Ладно, не все 100%, но 50% точно. Многие ребята так считают.

Даже во время тренировки ударяешь по мячу 10 раз и чувствуешь, как он становится все больше, больше и больше. А для плеча, локтя и запястья это вообще очень плохо. В любом случае я здорово выступаю в этом году и думаю, что смогу хорошо играть этими мячами. Но я не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, мы сможем найти какое-то решение.

– А что вы скажете о покрытии?

– Проблема в том, что есть очень медленный хард и очень быстрый. Я бы сказал, что это разные покрытия. И это снова приводит к недовольству игроков. Мы однажды говорили о мячах с моим другом, который играет на «Челленджерах», и меня поразило, как точно он описал проблему.

ATP официально подсчитывает скорость хардовых кортов. У них есть какая-то шкала, не могу точно сказать, какая. Хотя такого официального измерения для мячей не существует, некоторые из них быстрые, некоторые медленные, и мы, игроки, все это знаем. Так вот, правило могло бы заключаться в следующем: давайте не ставить медленные мячи на медленный и быстрый хард. Можно выбрать средние или быстрые.

Например, в Вене мячи быстро становятся большими. Но корт здесь быстрый, поэтому все не так страшно. Но когда на медленном покрытии мы играем медленными мячами, в плане физики это катастрофа. Надеюсь, мы придем к какому-то решению.

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