Циципас о победе над ван де Зандшульпом после раннего брейка соперника: «Я начал не так хорошо, как ожидал, но зато как здорово закончил»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Ботиком ван де Заншульпом.

Второй круг в Антверпене закончился со счетом 7:5, 6:3 в пользу грека.

На старте первого сета он ушел со счета 1:3.

«Потребовалось некоторое время. Я начал не так хорошо, как ожидал, но зато как здорово закончил. Несмотря на ранний брейк, я старался включиться в игру и под конец нашел очень хорошие варианты. Мы боролись за каждое очко, в каждом гейме была какая-то возможность. Я старался оставаться стабильным и работать на победу».

В четвертьфинале встретится с Домиником Тимом или Янником Ганфманном.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе