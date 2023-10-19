Циципас о победе над ван де Зандшульпом после раннего брейка соперника: «Я начал не так хорошо, как ожидал, но зато как здорово закончил»
Стефанос Циципас прокомментировал победу над Ботиком ван де Заншульпом.
Второй круг в Антверпене закончился со счетом 7:5, 6:3 в пользу грека.
На старте первого сета он ушел со счета 1:3.
«Потребовалось некоторое время. Я начал не так хорошо, как ожидал, но зато как здорово закончил. Несмотря на ранний брейк, я старался включиться в игру и под конец нашел очень хорошие варианты. Мы боролись за каждое очко, в каждом гейме была какая-то возможность. Я старался оставаться стабильным и работать на победу».
В четвертьфинале Циципас встретится с Домиником Тимом или Янником Ганфманном.
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