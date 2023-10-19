Циципас о победе над ван де Зандшульпом после раннего брейка соперника: «Я начал не так хорошо, как ожидал, но зато как здорово закончил»

Теги ATP European Open Стефанос Циципас Ботик ван де Зандшульп Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Ботиком ван де Заншульпом.

Второй круг в Антверпене закончился со счетом 7:5, 6:3 в пользу грека.

На старте первого сета он ушел со счета 1:3.

«Потребовалось некоторое время. Я начал не так хорошо, как ожидал, но зато как здорово закончил. Несмотря на ранний брейк, я старался включиться в игру и под конец нашел очень хорошие варианты. Мы боролись за каждое очко, в каждом гейме была какая-то возможность. Я старался оставаться стабильным и работать на победу».

В четвертьфинале Циципас встретится с Домиником Тимом или Янником Ганфманном.

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