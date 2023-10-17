Циньвэнь Чжэн о выступлении с песней после финала в Чжэнчжоу: «Наверное, мы с командой сходим в караоке. Я очень хочу петь»

Теги WTA Zhengzhou Open Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн прокомментировала выступление с песней после победы в Чжэнчжоу .

«Наверное, мы с командой сходим в караоке. Я очень хочу петь, и выступления на корте недостаточно, я еще не закончила. Я забыла некоторые слова, но было весело, я получала удовольствие. Хочу поблагодарить турнир за сюрприз, мне очень понравилось».

Циньвэнь Чжэн спела на китайском на церемонии награждения в Чжэнчжоу

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1 комментарий

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sashati
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