Циньвэнь Чжэн о выступлении с песней после финала в Чжэнчжоу: «Наверное, мы с командой сходим в караоке. Я очень хочу петь»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала выступление с песней после победы в Чжэнчжоу .

«Наверное, мы с командой сходим в караоке. Я очень хочу петь, и выступления на корте недостаточно, я еще не закончила. Я забыла некоторые слова, но было весело, я получала удовольствие. Хочу поблагодарить турнир за сюрприз, мне очень понравилось».

Циньвэнь Чжэн спела на китайском на церемонии награждения в Чжэнчжоу

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