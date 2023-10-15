Циньвэнь Чжэн о давлении в домашнем финале: «Я вела 2:0, а потом проиграла шесть геймов подряд. Но главное – выиграть матч, что бы ни случилось»

Теги WTA Барбора Крейчикова Zhengzhou Open Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн прокомментировала победу на турнире в Чжэнчжоу .

В финале она победила Барбору Крейчикову – 2:6, 6:2, 6:4.

«Доигрывая последнее очко, я была очень рада. Все зрители кричали, максимально меня поддерживали, и чувство, которое я испытывала в тот момент, невозможно объяснить.

Я ощущала сильное давление, это было заметно по матчу. В первом сете я вела 2:0, а потом проиграла шесть геймов подряд. Было много взлетов и падений, но в конечном счете главное – выиграть матч, что бы ни случилось. Сейчас я очень рада и хочу насладиться временем, проведенным с командой.

В итоге я очень рада, что выиграла этот матч и победила в финале такую сильную соперницу».

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