Федерер о победе Алькараса на «Уимблдоне»: «Ему не нужно было ничего доказывать, но это еще одна суперзвездочка в его резюме. Очень впечатляет»

Роджер Федерер высказался о последних неудачах Карлоса Алькараса.

«Алькарас великолепен. Он еще так молод, но все, чего он достиг, просто фантастика. И не только на грунте или харде, но теперь и на «Уимблдоне». Победа над Новаком в финале – это не шутка. Ему не нужно было ничего доказывать, но это еще одна суперзвездочка в его резюме. Очень впечатляет.

Конечно, после Рафы, Новака, меня и Маррея все по какой-то причине ожидают, что каждое новое поколение будет показывать свой лучший теннис каждую неделю, но сделать это сложно. И, думаю, Карлос справился настолько хорошо, насколько мог. И он будет время от времени проигрывать, как здесь, в Шанхае. Но он фантастически справляется. У него отличная игра, так что его ждет невероятное будущее».

Также швейцарец высказался о стиле 20-летнего испанца.

«Я вижу в его мощи с форхенда что-то от Рафы. Может быть, что-то от меня – дропшоты, резаные. Он может играть на задней линии, как это делает Рафа. И у него есть оборонительные навыки, сопоставимые с теми, что есть у Новака. Но Джокович в другой лиге, потому что если ты играешь на таком уровне столько лет, ты автоматически становишься лидером. Как Рафа на грунте и все такое.

Возможно, в Карлосе мы видим комбинацию наших качеств, но справедливее всего сказать, что Карлос – это Карлос, Новак – это Новак, а Рафа – это Рафа. Я не люблю, когда сравнений становится слишком много. Мне нравится, когда всех оценивают по отдельности».

Алькарас – возможно, величайший 20-летний в истории. А кто из легенд сколько выиграл в его годы?

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