Новак Джокович: «Надеюсь, с Алькарасом у меня будет столько же матчей, сколько с Федерером, Надалем и Марреем»

Новак Джокович хочет сыграть еще много матчей против Карлоса Алькараса.

«Понятно, что он не единственный, и есть много отличных молодых игроков. Думаю, теннис ждет хорошее будущее, и Карлос его возглавит. В этом и в прошлом году у нас было несколько захватывающих матчей, особенно финал «Уимблдона», мы встречались на «Ролан Гаррос», в Цинциннати – это был один из лучших трехсетовых матчей, которые я играл.

Мне кажется, для спорта здорово, что появляются новые соперничества, но, безусловно, Федерер, Надаль и Энди Маррей для меня на первом месте. С Карлосом я сыграл всего 3-4 раза. Надеюсь, с ним у меня будет столько же матчей, сколько с другими парнями, а значит, я буду играть еще долгие годы. Но я в этом сомневаюсь, посмотрим, как пойдет. Но у меня был фантастический год. На данном этапе карьеры «Большие шлемы» для меня важнее всего. Именно на них я хочу показывать свой лучший теннис. И в этом году я выиграл три из четырех «Шлемов» и еще на одном вышел в финал – большего я и желать не могу».

Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?