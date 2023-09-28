Новак Джокович: «Надеюсь, с Алькарасом у меня будет столько же матчей, сколько с Федерером, Надалем и Марреем»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович хочет сыграть еще много матчей против Карлоса Алькараса.

«Понятно, что он не единственный, и есть много отличных молодых игроков. Думаю, теннис ждет хорошее будущее, и Карлос его возглавит. В этом и в прошлом году у нас было несколько захватывающих матчей, особенно финал «Уимблдона», мы встречались на «Ролан Гаррос», в Цинциннати – это был один из лучших трехсетовых матчей, которые я играл.

Мне кажется, для спорта здорово, что появляются новые соперничества, но, безусловно, Федерер, Надаль и Энди Маррей для меня на первом месте. С Карлосом я сыграл всего 3-4 раза. Надеюсь, с ним у меня будет столько же матчей, сколько с другими парнями, а значит, я буду играть еще долгие годы. Но я в этом сомневаюсь, посмотрим, как пойдет. Но у меня был фантастический год. На данном этапе карьеры «Большие шлемы» для меня важнее всего. Именно на них я хочу показывать свой лучший теннис. И в этом году я выиграл три из четырех «Шлемов» и еще на одном вышел в финал – большего я и желать не могу».

Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?

6 комментариев

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Verdo
представляю как содрогнулся тур после этого вью))
+6
-2
+4
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S.Graf
И снова - сер(б)ом по рафазаяйкам
60 (-1), 50 (+1), или хотя бы 36 - это сколько же ещё Nо1е собирается играть .... Ого!))))
+5
-2
+3
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tanya_1111
Как это большего и желать не могу, а как же календарный.
+2
-1
+1
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dedpihto59
Давай Новак, с удовольствием посмотрим💪‼️
+1
0
+1
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