Карлос Алькарас: «Было бы здорово, если бы у нас с Синнером было соперничество как у Рафы и Роджера»
Карлос Алькарас особенно ценит матчи против Янника Синнера.
«У нас хорошее соперничество. В любом матче я настроен только на победу. C ним игра идет по-другому. Я чувствую разницу. Каждый раз, когда побеждаю или проигрываю, я чувствую разницу. В каждом матче с ним я чему-то учусь.
Было бы здорово, если бы у нас было соперничество как у Рафы и Роджера. Было бы потрясающе. И для нас самих, и для любителей тенниса».
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