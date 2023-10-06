Карлос Алькарас: «Было бы здорово, если бы у нас с Синнером было соперничество как у Рафы и Роджера»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас особенно ценит матчи против Янника Синнера.

«У нас хорошее соперничество. В любом матче я настроен только на победу. C ним игра идет по-другому. Я чувствую разницу. Каждый раз, когда побеждаю или проигрываю, я чувствую разницу. В каждом матче с ним я чему-то учусь.

Было бы здорово, если бы у нас было соперничество как у Рафы и Роджера. Было бы потрясающе. И для нас самих, и для любителей тенниса».

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4 комментария

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Alexandrius
Сравнить матчи Маэстро и Рафы, там 2 характера, технаря с упертостью, а тут быстрота с чем? Кулачком?
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Теннис Сандгрен
а Джокович тогда кто, Руне?!
+1
-1
0
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Alex19
Такого точно не будет. У тех ориентация нормальная была.
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