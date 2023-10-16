Сегодня день рождения Наоми Осаки

Теги WTA Наоми Осака Теннис

16 октября 26 лет исполняется Наоми Осаке.

Японка – четырехкратная чемпионка «Больших шлемов». На ее счету по две победы на Australian Open и US Open, а также титулы в Осаке, Пекине и Индиан-Уэллс. Кроме того, Осака была первой ракеткой мира на протяжении 25 недель.

С 2020-го по 2022-й Осака занимала первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. Только в прошлом году она заработала $51,1 млн, причем $50 млн из них – вне корта.

Летом 2023-го у них с ее молодым человеком, рэпером Cordae, родилась дочь, которую назвали Шей.

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2 комментария

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Alex1104
Вот он повод!
Грех не выпить!
+3
0
+3
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dedpihto59
Она ещё играет🤷‍♀️?
0
0
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