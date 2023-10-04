Осака о любимом игроке: «С возрастом я научилась больше ценить Новака. Чисто как теннисист он просто невероятный»

Наоми Осака рассказала, кого назовет любимым игроком.

Она отвечала на вопросы болельщиков в сторис.

«С возрастом я научилась больше ценить Новака. Чисто как теннисист он просто невероятный.

Все знают, что я люблю Серену, и я ценила то, насколько собраны Надаль и Шарапова были в каждом матче.

А любимого игрока у меня нет. Мне нравятся качества от многих разных игроков».

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