Осака о любимом игроке: «С возрастом я научилась больше ценить Новака. Чисто как теннисист он просто невероятный»

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала, кого назовет любимым игроком.

Она отвечала на вопросы болельщиков в сторис.

«С возрастом я научилась больше ценить Новака. Чисто как теннисист он просто невероятный.

Все знают, что я люблю Серену, и я ценила то, насколько собраны Надаль и Шарапова были в каждом матче.

А любимого игрока у меня нет. Мне нравятся качества от многих разных игроков».

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2 комментария

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Сергей48
Вот это её качает в разные стороны от любви?)
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Мирослав Холод
Это потому что Рафон и Федор в завязке?))
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