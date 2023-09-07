Осака о материнстве: «Хочу, чтобы дочь чувствовала себя подарком бога мне и ее папе»

Наоми Осака рассказала о материнстве.

Летом у них с ее молодым человеком, рэпером Cordae, родилась дочь, которую назвали Шей.

«Ее имя переводится как «подарок от бога», и я хочу, чтобы она чувствовала себя подарком бога мне и ее папе.

Странно осознавать, что кто-то на меня полагается. Я все равно постоянно звоню маме. И я знаю, что этот человечек вырастет и будет делать так же – это очень здорово».

Также Осака рассказала, что в следующем году планирует вернуться в тур.

«Буду играть намного больше турниров, чем раньше. Думаю, некоторые люди будут рады.

Я поняла, что не знаю, как пройдет начало года. Не знаю, на каком уровне буду играть. Так что мне нужно будет постепенно входить в ритм. По крайней мере, подготовить все для хорошей концовки года».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе