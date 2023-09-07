Осака о материнстве: «Хочу, чтобы дочь чувствовала себя подарком бога мне и ее папе»
Наоми Осака рассказала о материнстве.
Летом у них с ее молодым человеком, рэпером Cordae, родилась дочь, которую назвали Шей.
«Ее имя переводится как «подарок от бога», и я хочу, чтобы она чувствовала себя подарком бога мне и ее папе.
Странно осознавать, что кто-то на меня полагается. Я все равно постоянно звоню маме. И я знаю, что этот человечек вырастет и будет делать так же – это очень здорово».
Также Осака рассказала, что в следующем году планирует вернуться в тур.
«Буду играть намного больше турниров, чем раньше. Думаю, некоторые люди будут рады.
Я поняла, что не знаю, как пройдет начало года. Не знаю, на каком уровне буду играть. Так что мне нужно будет постепенно входить в ритм. По крайней мере, подготовить все для хорошей концовки года».
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