Рублев – единственный в ATP и WTA, кто третий год подряд выигрывает минимум 50 матчей

обыграл в полуфинале «Мастерса» в Шанхае – 7:6 (7), 6:3.

Это 200-я победа Рублева на харде. Он шестой мужчина, родившийся в 1990-е или позже, добравшийся до этого показателя.

Кроме того, это 50-я победа Рублева в 2023-м. Он занимает четвертое место в туре по этому показателю. Лидер – (61), на втором месте (60), на третьем – и (по 51).

Рублев выигрывает минимум 50 матчей третий год подряд. В 2021-м у него было 53 победы, в 2022-м – 51. Он единственный игрок мужского и женского туров, который этого добился.

У Стефаноса Циципаса и теоретически есть шансы повторить его результат. У Циципаса 55 победа в 2021-м, 61 в 2022-м и 43 сейчас; у Рууда 57 в 2021-м, 51 в 2022-м и 35 сейчас.

Ни у кого из женщин не было 50 побед одновременно в 2021-м и 2022-м. В эти два года только у было минимум 50 побед за сезон: 67 в 2022-м.

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