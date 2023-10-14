Федерер о профессиональной карьере: «Ощущение, будто взяли лимон и выжали его до последней капли»

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о своей жизни после тенниса.

«Я очень счастлив на пенсии. Для меня совершенно точно нет пути назад. Я провел свое время в туре на все 100. Ощущение, будто взяли лимон и выжали его до последней капли. Я отдал все, что у меня было, и ничего не осталось.

Теперь я такой же большой поклонник тенниса, как и все вы. Но каким был этот путь… Просто невероятным! Конечно, я скучаю по этим моментам, но сейчас началась другая глава моей жизни. И прошедший год получился потрясающим.

Сейчас я меньше играю в теннис для себя, чаще для детей, но надеюсь в будущем проводить выставочные матчи по всему миру, в том числе в Шанхае».

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