Федерер о профессиональной карьере: «Ощущение, будто взяли лимон и выжали его до последней капли»

Теги Роджер Федерер ATP Теннис

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о своей жизни после тенниса.

«Я очень счастлив на пенсии. Для меня совершенно точно нет пути назад. Я провел свое время в туре на все 100. Ощущение, будто взяли лимон и выжали его до последней капли. Я отдал все, что у меня было, и ничего не осталось.

Теперь я такой же большой поклонник тенниса, как и все вы. Но каким был этот путь… Просто невероятным! Конечно, я скучаю по этим моментам, но сейчас началась другая глава моей жизни. И прошедший год получился потрясающим.

Сейчас я меньше играю в теннис для себя, чаще для детей, но надеюсь в будущем проводить выставочные матчи по всему миру, в том числе в Шанхае».

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2 комментария

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Eugenie Nation
Думаю они с Рафой соберут полный Шатерье на ветеранском Гарросе, и лет эдак через 20
+3
0
+3
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Сергей48
Ответ Eugenie Nation
Думаю они с Рафой соберут полный Шатерье на ветеранском Гарросе, и лет эдак через 20
Думаю это случиться намного раньше👌😁
0
0
0
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