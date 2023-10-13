Рублев о Федерере на трибуне: «Он меня не отвлекал, но зрители перестали смотреть теннис и смотрели только на Роджера»

Теги Роджер Федерер ATP Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Юго Эмбер Теннис

Андрей Рублев ответил, отвлекало ли его присутствие на трибуне Роджера Федерера.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» наблюдал за четвертьфиналом «Мастерса» в Шанхае, где Рублева обыграл Юго Эмбера.

«Нет, он меня не отвлекал. Но все зрители перестали следить за матчем, потому что следили только за Роджером. Они перестали смотреть теннис и смотрели только на Роджера (смеется)».

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9 комментариев

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Tanchita1
Андрей😅
Чувство юмора отличное👍
+8
-1
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Tanchita1
Ответ Novax Goat.kovic
Кто такой этот Федерер?
А Вы кто, стесняюсь спросить?
+7
-1
+6
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Olga.t
Отвлекающий манёвр от Федерера?)))
+4
0
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vdvbill.e1.ru
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А на что же там было ещё смотреть, Андрей?
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