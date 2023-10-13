Рублев о Федерере на трибуне: «Он меня не отвлекал, но зрители перестали смотреть теннис и смотрели только на Роджера»

Андрей Рублев ответил, отвлекало ли его присутствие на трибуне Роджера Федерера.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» наблюдал за четвертьфиналом «Мастерса» в Шанхае, где обыграл .

«Нет, он меня не отвлекал. Но все зрители перестали следить за матчем, потому что следили только за Роджером. Они перестали смотреть теннис и смотрели только на (смеется)».

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