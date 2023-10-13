Рублев о Федерере на трибуне: «Он меня не отвлекал, но зрители перестали смотреть теннис и смотрели только на Роджера»
Андрей Рублев ответил, отвлекало ли его присутствие на трибуне Роджера Федерера.
20-кратный чемпион «Больших шлемов» наблюдал за четвертьфиналом «Мастерса» в Шанхае, где Рублева обыграл Юго Эмбера.
«Нет, он меня не отвлекал. Но все зрители перестали следить за матчем, потому что следили только за Роджером. Они перестали смотреть теннис и смотрели только на Роджера (смеется)».
Чувство юмора отличное👍