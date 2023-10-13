Федерер принял участие в презентации на корте «Мастерса» в Шанхае и остался на матч Рублева

Роджер Федерер поучаствовал в мероприятии, которое прошло на центральном корте «Мастерса» в Шанхае между двумя сегодняшними четвертьфиналами.

Сначала 20-кратный чемпион «Больших шлемов» провел автограф-сессию за пределами стадиона.

Потом двукратный чемпион турнира под овации вышел на корт. Он ответил на вопросы ведущего и получил памятные подарки.

Позже к Федереру присоединились бывшая вторая ракетка мира Ли На и нынешний китайский №1 Чжичжэнь Чжан.

После презентации Федерер остался на матч Андрея Рублева против Юго Эмбера.

Фото: твиттер «Мастерса» в Шанхае. Видео: TennisTV.

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