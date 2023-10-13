Рублев вышел во второй полуфинал «Мастерса» в сезоне

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл №34 Юго Эмбера в четвертьфинале в Шанхае – 6:2, 6:3.

Россиянин взял реванш за поражение в Пекине две недели назад и повел в личных встречах на уровне ATP – 3:2..

Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» второй раз в сезоне и шестой раз в карьере. Это его первый хардовый полуфинал «Мастерса» с Индиан-Уэллс-2022.

В 2023-м в Монте-Карло Рублев выиграл дебютный титул на этом уровне.

В целом Рублев проведет шестой полуфинал в этом сезоне. Все предыдущие он выиграл.

Теперь он поборется с Григором Димитровым. Счет в личных встречах 3:3.

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