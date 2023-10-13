Рублев вышел во второй полуфинал «Мастерса» в сезоне

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Юго Эмбер Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл №34 Юго Эмбера в четвертьфинале в Шанхае – 6:2, 6:3.

Россиянин взял реванш за поражение в Пекине две недели назад и повел в личных встречах на уровне ATP – 3:2..

Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» второй раз в сезоне и шестой раз в карьере. Это его первый хардовый полуфинал «Мастерса» с Индиан-Уэллс-2022.

В 2023-м в Монте-Карло Рублев выиграл дебютный титул на этом уровне.

В целом Рублев проведет шестой полуфинал в этом сезоне. Все предыдущие он выиграл. 

Теперь он поборется с Григором Димитровым. Счет в личных встречах 3:3.

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9 комментариев

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Leo Bonart
Курс Рубля растет!
Так держать!
+15
-2
+13
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Наглая Кайса
Аж дышу тихо. Андрюха, надо брать, что плохо лежит!
+10
0
+10
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инок
Андрея с победой! Рублев минимизировал собственные ошибки и в нужные моменты прибавлял. Сегодня был просто сильнее. Удачи в полуфинале с Григором.
+7
-1
+6
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Andrei Fedun
Кстати,
- должен официально квалифицироваться на Итоговой 🔥🔥🔥
+4
0
+4
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Максим Пестов
Очень хочется победы Андрея на турнире. Это может быть первый мастерс на харде, а также новый рейтинговый рекорд, 4я позиция
+4
0
+4
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Новый Орлеан
Ответ igor nn
Да, мы видим тенденции с курсом рубля..и в целом картина нам понятна..Проблемы ясны..надо только потерпеть..а потом будет прорыв...рывок..а вот у наших партнёров...))
Каких партнёров? Вроде как с 22 дружественные и недружественные страны.
+2
0
+2
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petia.subbotin
Че шансы есть у него, или там гриша пикует
+1
0
+1
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