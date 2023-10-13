Рублев о полуфинале против Димитрова: «Будет сложный матч. Во-первых, потому что он мой друг. Во-вторых, потому что он отличный игрок»

Теги ATP Григор Димитров Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев высказался о полуфинале в Шанхае против Григора Димитрова.

Вопрос о субботнем матче задали в интервью на корте. Счет в личных встречах сейчас 3:3.

– Будет сложный матч. Во-первых, потому что он мой друг, и он мне нравится. Во-вторых, потому что он отличный игрок. Его очень трудно победить, когда он чувствует игру. Когда он в форме, он потрясающе играет. На этой неделе мы видим, что он здорово играет. Особенно в матче с Алькарасом. В прошлый раз он обыграл меня в двух сетах. Посмотрим. Надеюсь, мы покажем отличный теннис, и зрители получат удовольствие.

– Теперь броманс закончится?

– Не знаю. Я просто желаю нам обоим всего наилучшего.

На пресс-конференции Рублева снова спросили о полуфинале.

– Играть против Григора трудно, потому что он отличный теннисист. А то, что мы друзья, даже лучше, потому что матч будет более, не знаю... Это нормально: в теннисе иногда приходится играть с друзьями, иногда – с игроками, которые тебе не нравятся, или с теми, с кем ты, возможно, не хочешь встречаться, потому что для тебя они неудобные соперники. А есть те, с кем тебе нравится играть, потому что твой стиль игры идеально подходит для этих матчей. Это от тебя не зависит. Все недели разные, и каждую неделю нужно играть с разными соперниками, но в то же время в течение года нужно играть с одними и теми же соперниками, и это от тебя никак не зависит.

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7 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Андрей и Григор друзья.
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Emma Nevskaia
Андрею победы 🥹🥹🤌🏻ну давай уже
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Emma Nevskaia
Андрею победы 🥹🥹🤌🏻ну давай уже
+2
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Malyshko05
Тут какая-то безответная любовь. Андрей вечно кричит о том как любит Григора, а в ответ ничего. Жаль этого добряка
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Verdo
это так, перфоманс, разнесет в двух
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Генадий Адамов
Пусть победит сильнейший, а Рублёв выше по рейтингу, больше выиграл турниров да и моложе, что тоже важно, менталку в руки и вперёд к победе
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Dym86
Ответ Malyshko05
Тут какая-то безответная любовь. Андрей вечно кричит о том как любит Григора, а в ответ ничего. Жаль этого добряка
Чары Димитрова подействовали не только на Серену и Шарапова, но и на Рублева! :)
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