Себастьян Корда: «Моя главная цель на следующий год – стать более стабильным. А этот год хочется завершить в топ-20»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Себастьян Корда Теннис

Себастьян Корда прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Шанхае.

Он обыграл Франсиско Серундоло – 7:5, 7:6(5) и второй раз в карьере дошел до 1/4 «Мастерса».

– Конечно, по сравнению с матчем против Медведева это был совсем другой теннис. Даниил более оборонительный игрок, и народу было много, а сегодня – не очень. Да, все было совсем по-другому, но я доволен тем, как все складывается. Рад быть здесь.

– Вы повторили свой лучший результат на «Мастерсе». Во время турнира думаете о таких вещах?

– Да, думаю, каждый игрок знает о своих лучших результатах. Я играл в четвертьфинале в Майами, уступил Рублеву. Теперь мне не придется с ним играть (смеется). Но я очень доволен [последними] результатами. Этот сезон такой длинный, и для меня это большая награда.

– А перед турнирами вы ставите перед собой цели?

– Да, конечно, хочется выиграть каждый турнир. Сезон длинный, нужно сохранять стабильность. Моя главная цель на следующий год – стать более стабильным. А этот год хочется завершить в топ-20. Я близок к этому, но впереди долгий путь.

На этой неделе Корда занимает 26-ю строчку рейтинга ATP.

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1 комментарий

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von_Zadrot
Интервью стали скромнее, результаты лучше.
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