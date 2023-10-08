Корда второй раз подряд обыграл Медведева и впервые одержал победу над топ-5
26-я ракетка мира Себастьян Корда в Шанхае обыграл №3 Даниила Медведева – 7:6(8), 6:2.
Корда второй раз подряд победил Медведева и повел в личных встречах 2:1.
Американец впервые победил соперника из топ-5. В целом его баланс против соперников такого уровня теперь составляет 1:6.
Теперь он сыграет с Мартоном Фучовичем или Франсиско Серундоло.
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Как это: второй раз обыграл Медведева, но впервые - теннисиста из топ-5