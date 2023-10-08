Корда второй раз подряд обыграл Медведева и впервые одержал победу над топ-5

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

26-я ракетка мира Себастьян Корда в Шанхае обыграл №3 Даниила Медведева – 7:6(8), 6:2.

Корда второй раз подряд победил Медведева и повел в личных встречах 2:1.

Американец впервые победил соперника из топ-5. В целом его баланс против соперников такого уровня теперь составляет 1:6.

Теперь он сыграет с Мартоном Фучовичем или Франсиско Серундоло.

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5 комментариев

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Antonbezb
Один раз в год и Корда стреляет
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инок
Себастьян молодец. После брейка во второй партии, Корда просто не дал Дане ни единого шанса отыграться. Прямо злой гений.
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dedpihto59
Ответ Antonbezb
Один раз в год и Корда стреляет
Два😀‼️
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Serge Vendino
А в Австралии Медведев разве не был в топ-5?
Как это: второй раз обыграл Медведева, но впервые - теннисиста из топ-5
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