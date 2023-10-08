Корда после матча с Медведевым: «Это определенно одна из самых больших побед в моей карьере»

Себастьян Корда прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Шанхае.

Американец выиграл 7:6(8), 6:2. Это первая победа американца над топ-5.

«Конечно, это был очень трудный год. У меня была длительная пауза – я не играл 3-4 месяца. И случилось это в момент, когда я показывал едва ли не лучший теннис карьере. Да, было сложно, но это долгий путь.

Я доволен тем, как сыграл сегодня. Это определенно одна из самых больших побед в моей карьере».

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