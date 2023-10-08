Корда после матча с Медведевым: «Это определенно одна из самых больших побед в моей карьере»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Себастьян Корда прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Шанхае.

Американец выиграл 7:6(8), 6:2. Это первая победа американца над топ-5.

«Конечно, это был очень трудный год. У меня была длительная пауза – я не играл 3-4 месяца. И случилось это в момент, когда я показывал едва ли не лучший теннис карьере. Да, было сложно, но это долгий путь.

Я доволен тем, как сыграл сегодня. Это определенно одна из самых больших побед в моей карьере».

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7 комментариев

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Antonbezb
Ответ Великий Алонсо
О боже, да кто только нашего Даню не обыгрывал: Ван Рейтховены, Маннарино, Сейбот Вайлды, Лайовичи
А сам Медведев в шикарном стиле обыграл Алькараза, да, теннис такая вот игра интересная, игроки не роботы
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Евгений Фабиянчук
Красиво укры повылезали в комментах, красивее только они спрячутся, когда снова по ним прилетит🤣🤣🤣
+1
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Великий Алонсо
О боже, да кто только нашего Даню не обыгрывал: Ван Рейтховены, Маннарино, Сейбот Вайлды, Лайовичи
+2
-2
0
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Kenny De Schepper
красиво Корда поставил дуняшу на место
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Antonbezb
Ответ Иван Трофимов
Этот Корда такое днище, я не могу хаха ,его даже Хачанов , сафиулин и Шевченко обыграли в этом году, но только не Медвед хаха человек анекдот
Он после травмы ужасно играл
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