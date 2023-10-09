Даниил Медведев: «Алькарас сейчас похож на Новака, на то, каким раньше был Рафа. Если он в сетке, то он главный фаворит»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Медведев рассказал, кто выиграет турнир в Шанхае.

«Тяжело сказать. Если говорить о текущей форме, то Карлос [Алькарас] сейчас похож на Новака, на то, каким раньше был Рафа. Если он в сетке, то он главный фаворит – или один из двух, если Новак тоже играет.

Янник [Синнер] в отличной форме. Посмотрим, как он физически адаптируется после Пекина.

Думаю, они два главных фаворита. Но за это мы и любим теннис – может быть, они оба сейчас проиграют. Посмотрим. Поэтому теннис и интересен – все непредсказуемо».

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