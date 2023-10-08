Медведев об усталости: «Так бывает, когда проигрываешь в тяжелом матче. Если бы я выиграл, то чувствовал бы себя свежее»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев высказался о раннем вылете с «Мастерса» в Шанхае. В третьем круге он уступил Себастьяну Корде – 6:7(8), 2:6.

– В этом сезоне вы провели много матчей. Как вы себя чувствуете на этом этапе сезона? 

– Я чувствую себя хорошо, просто сегодня немного устал. Но так бывает, когда проигрываешь в тяжелом матче – ты больше устаешь. Если бы я выиграл, то чувствовал бы себя свежее.

В раннем вылете хорошо то, что появляется время [на восстановление]. Дальше я планирую сыграть в Вене, так что у меня будет время на отдых, а потом я вернусь к тренировкам. Надеюсь быть на 100% свежим на трех последних турнирах в сезоне.

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2 комментария

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Григорий Федотов
Психовал знатно сегодня.. надеюсь подсоберется на оставшиеся турниры и выступит достойно!! Удачи🍀🍀
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Хозяин патриотов
Медведев об усталости: «Так бывает, когда продырявили в тяжелом матче. Если бы я продырявил, то чувствовал бы себя свежее»
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