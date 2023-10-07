Медведев о матче с Кордой: «Сейчас я в хорошей форме и постараюсь сыграть лучше, чем в прошлый раз»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Даниил Медведев прокомментировал матч с Себастьяном Кордой в Шанхае.

Они встретятся в третьем круге.

«Тяжелый матч, потому что нашу единственную предыдущую встречу я проиграл, не взяв ни сета, и на «Большом шлеме». (На самом деле они играли не только в третьем круге Australian Open, но и в Париже-2021, где Медведев победил в трех партиях – Sports.ru).

Конечно, я помню. Он хорошо играл. Очень сильно доминировал – это его игра. Так что будет интересно.

Сейчас я в хорошей форме и постараюсь сыграть лучше, чем в прошлый раз, и победить».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Надеюсь всё получится 🤞‼️
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наглая Кайса
Нужен титул 💪
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий