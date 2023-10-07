Медведев о матче с Кордой: «Сейчас я в хорошей форме и постараюсь сыграть лучше, чем в прошлый раз»

Даниил Медведев прокомментировал матч с Себастьяном Кордой в Шанхае.

Они встретятся в третьем круге.

«Тяжелый матч, потому что нашу единственную предыдущую встречу я проиграл, не взяв ни сета, и на «Большом шлеме». (На самом деле они играли не только в третьем круге Australian Open, но и в Париже-2021, где Медведев победил в трех партиях – Sports.ru).

Конечно, я помню. Он хорошо играл. Очень сильно доминировал – это его игра. Так что будет интересно.

Сейчас я в хорошей форме и постараюсь сыграть лучше, чем в прошлый раз, и победить».

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