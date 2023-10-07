Медведев о том, что на него села бабочка: «Не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся»

Даниил Медведев прокомментировал то, что в Шанхае на него села бабочка.

Это произошло во втором круге против Кристиана Гарина (6:3, 6:3).

«Было забавно. Бабочки – очень красивые, но я не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся.

И когда она села на мяч, было смешно.

По-моему, со мной такого никогда не случалось. И если это принесет мне удачу, я рад».

Медведев отбился от бабочки и выиграл 60-й матч в сезоне. До личного рекорда всего 3 победы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе