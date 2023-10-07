Медведев о том, что на него села бабочка: «Не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что в Шанхае на него села бабочка.

Это произошло во втором круге против Кристиана Гарина (6:3, 6:3).

«Было забавно. Бабочки – очень красивые, но я не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся.

И когда она села на мяч, было смешно.

По-моему, со мной такого никогда не случалось. И если это принесет мне удачу, я рад».

Медведев отбился от бабочки и выиграл 60-й матч в сезоне. До личного рекорда всего 3 победы

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7 комментариев

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Григорий Федотов
Точно принесет удачу!
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TennisForever
Пусть так и будет ,Даня🥰🦋👐
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Доминик
Бабочка это к добру. Гендальф подтвердит.
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Yony
Ответ Мистер40-15
Эффект бабочки
Вот кто помисовал, рассказ Брэдбери не читал? Автор такой есть. По произведению которого фильмы снимались и не только)). Жуть. Теннисная ветка превращается в футбольную((
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