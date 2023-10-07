Даниил Медведев: «Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллс»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал старт на турнире в Шанхае.

Финалист турнира в Пекине обыграл Кристиана Гарина – 6:3, 6:3.

«Непросто играть два турнира подряд – другие мячи, другое покрытие. Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллс.

Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде хорошо выступал. И постараюсь сделать это здесь».

Также Медведев прокомментировал то, что ему осталось всего три матча до личного рекорда по количеству побед в сезоне – он одержал 60-ю, а его рекорд составляет 63.

«С учетом моей формы я бы уверенно сказал, что побью. Но в теннисе нельзя слишком рано говорить.

Я выложусь, постараюсь провести хорошие матчи на оставшихся турнирах. Это хороший результат, но я постараюсь его превзойти». 

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2 комментария

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Антон Тимофеев
Да. Хотя бы 65+ надо. Еще лучше 70))) Теоретически, если победит во всех турнирах, то может добавить 20 побед и сделать 80 за сезон. Жаль, что это фантастика(((
+6
-1
+5
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ugmyanswer
Что за чушь он несёт
Покрытие как было так и осталось быстрым +/- тоже самое
Какой ИУ😆😆😆😆😆😆😆😆😆
0
0
0
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