Даниил Медведев: «Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллс»
Даниил Медведев прокомментировал старт на турнире в Шанхае.
Финалист турнира в Пекине обыграл Кристиана Гарина – 6:3, 6:3.
«Непросто играть два турнира подряд – другие мячи, другое покрытие. Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллс.
Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде хорошо выступал. И постараюсь сделать это здесь».
Также Медведев прокомментировал то, что ему осталось всего три матча до личного рекорда по количеству побед в сезоне – он одержал 60-ю, а его рекорд составляет 63.
«С учетом моей формы я бы уверенно сказал, что побью. Но в теннисе нельзя слишком рано говорить.
Я выложусь, постараюсь провести хорошие матчи на оставшихся турнирах. Это хороший результат, но я постараюсь его превзойти».
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Покрытие как было так и осталось быстрым +/- тоже самое
Какой ИУ😆😆😆😆😆😆😆😆😆