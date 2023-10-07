Стефанос Циципас: «Китайский народ невероятно трудолюбивый, терпеливый. У него многому можно научиться»

Стефанос Циципас прокомментировал возвращение в Шанхай.

Турнир проходит впервые с 2019 года. Во втором круге грек обыграл Ринки Хиджикату – 6:4, 6:2.

«Здорово снова одержать победу. И приятно, что тур вернулся в Китай.

Лично я очень хотел, чтобы эти турниры вернулись в календарь. Сейчас хорошее время года, чтобы находиться в Китае – условия не слишком экстремальные. Так что играть приятно.

Здесь я понял, что китайский народ невероятно трудолюбивый, невероятно терпеливый. Я обратил на это внимание. У него многому можно научиться».

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