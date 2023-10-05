Алкьарас о финале в Пекине: «Совсем не удивлен. Ожидал, что Синнер победит, потому что он играл на невероятном уровне»

Теги China Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас подвел итоги турнира в Пекине, где он выбыл в полуфинале.

– В Пекине вы уступили Яннику Синнеру и после матча сказали, что вас выбило из колеи во втором сете. У вас было время подумать, почему это произошло и как избежать подобного на этом турнире?

– Я поговорил с Хуаном Карлосом [Ферреро, тренером] о том, что мне нужно изменить, как мне прибавить в этом смысле.

Безусловно, мне нужно подготовиться, пересмотреть матч, более детально разобраться в том, что произошло, и тренироваться, чтобы быть лучше на этом турнире. У меня всего один день на тренировки, а потом начнется турнир, но я считаю, что буду готов и исправлю ошибки, которые допустил в Пекине.

– Вы смотрели финал? Удивлены, что Янник наконец победил Даниила после шести поражений подряд?

– Я посмотрел немного, не весь матч. Я совсем не удивлен. Я знаю возможности Янника, его уровень. Сейчас один из лучших в мире и может обыграть любого. Финал меня не удивил.

Я знаю, что он проиграл Даниилу шесть раз подряд, но иногда благодаря этому можно стать лучше. Изучить игру соперника и свои ошибки в прошлых матчах, чтобы прибавить и в следующий раз победить.

Я очень за него рад, но, честно говоря, я ожидал, что он победит, потому что он играл на невероятном уровне.

Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sined2000
Ответ Сергей48
Желаю, чтобы судьба свела Алькараса и Синнера, в финале Шанхая… тогда и посмотрим, кто какие уроки извлёк? Крайне любопытно было бы?!)
Нам нужен Медведев в финале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Желаю, чтобы судьба свела Алькараса и Синнера, в финале Шанхая… тогда и посмотрим, кто какие уроки извлёк? Крайне любопытно было бы?!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий