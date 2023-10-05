Алкьарас о финале в Пекине: «Совсем не удивлен. Ожидал, что Синнер победит, потому что он играл на невероятном уровне»

Карлос Алькарас подвел итоги турнира в Пекине, где он выбыл в полуфинале.

– В Пекине вы уступили Яннику Синнеру и после матча сказали, что вас выбило из колеи во втором сете. У вас было время подумать, почему это произошло и как избежать подобного на этом турнире?

– Я поговорил с Хуаном Карлосом [Ферреро, тренером] о том, что мне нужно изменить, как мне прибавить в этом смысле.

Безусловно, мне нужно подготовиться, пересмотреть матч, более детально разобраться в том, что произошло, и тренироваться, чтобы быть лучше на этом турнире. У меня всего один день на тренировки, а потом начнется турнир, но я считаю, что буду готов и исправлю ошибки, которые допустил в Пекине.

– Вы смотрели финал? Удивлены, что Янник наконец победил Даниила после шести поражений подряд?

– Я посмотрел немного, не весь матч. Я совсем не удивлен. Я знаю возможности Янника, его уровень. Сейчас один из лучших в мире и может обыграть любого. Финал меня не удивил.

Я знаю, что он проиграл Даниилу шесть раз подряд, но иногда благодаря этому можно стать лучше. Изучить игру соперника и свои ошибки в прошлых матчах, чтобы прибавить и в следующий раз победить.

Я очень за него рад, но, честно говоря, я ожидал, что он победит, потому что он играл на невероятном уровне.

Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка

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