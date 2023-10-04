Шанхай (ATP). 1-й круг. Сафиуллин встретится с Марреем, Вавринка – с Лайовичем, Фоньини – с Коккинакисом
Роман Сафиуллин поборется с Энди Марреем в первом круге в Шанхае.
Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
4 – 15 октября 2023
ATP 1000
Призовой фонд – 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) – Энди Маррей (Великобритания)
- Дата проведения
- 4 октября, 14.30
Даниэль Альтмайер (Германия) – Йошихито Нишиока (Япония)
Миомир Кецманович (Сербия) – Бу Юнчаокете (Китай)
Душан Лайович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария)
Брэндон Накашима (США) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
Танаси Коккинакис (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия)
Хауме Муньяр (Испания) – Те Ригеле (Китай)
Артур Риндеркнеш (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия)
Дэйн Суини (Австралия) – Таро Даниэль (Япония)
Джеймс Дакворт (Австралия) – Янник Ганфманн (Германия)
Денис Евсеев (Казахстан) – Мартон Фучович (Венгрия)
Корентен Муте (Франция) – Маккензи Макдональд (США)
Александар Ковачевич (США) – Кристиан Гарин (Чили)
Макс Перселл (Австралия) – Ю Хсиу Хсю (Тайвань)
Маркос Гирон (США) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Чжичжэнь Чжан (Китай) – Ришар Гаске (Франция)
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