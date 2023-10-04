Шанхай (ATP). 1-й круг. Сафиуллин встретится с Марреем, Вавринка – с Лайовичем, Фоньини – с Коккинакисом

Роман Сафиуллин поборется с Энди Марреем в первом круге в Шанхае.

Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

4 – 15 октября 2023

ATP 1000

Призовой фонд – 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) – Энди Маррей (Великобритания)

Даниэль Альтмайер (Германия) – Йошихито Нишиока (Япония)

Миомир Кецманович (Сербия) – Бу Юнчаокете (Китай)

Душан Лайович (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария)

Брэндон Накашима (США) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)

Танаси Коккинакис (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия)

Хауме Муньяр (Испания) – Те Ригеле (Китай)

Артур Риндеркнеш (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия)

Дэйн Суини (Австралия) – Таро Даниэль (Япония)

Джеймс Дакворт (Австралия) – Янник Ганфманн (Германия)

Денис Евсеев (Казахстан) – Мартон Фучович (Венгрия)

Корентен Муте (Франция) – Маккензи Макдональд (США)

Александар Ковачевич (США) – Кристиан Гарин (Чили)

Макс Перселл (Австралия) – Ю Хсиу Хсю (Тайвань)

Маркос Гирон (США) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)

Чжичжэнь Чжан (Китай) – Ришар Гаске (Франция)