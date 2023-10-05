Чемпионская гонка ATP. Синнер официально квалифицируется, если пройдет круг в Шанхае
Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев уже отобрались на итоговый турнир, который начнется в Турине 12 ноября.
Янник Синнер официально квалифицируется, если выиграет один матч на «Мастерсе» в Шанхае.
The Pepperstone ATP Live Race To Turin
Положение на 2 октября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)*
|8945
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|8365
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)*
|6900
|4 (4)
|Янник Синнер (Италия)
|4865
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|3685
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3580
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|3415
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3110
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|2840
|10 (10)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2715
|14 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2170
вот за боттом-4 будет реальная борьба..