Чемпионская гонка ATP. Синнер официально квалифицируется, если пройдет круг в Шанхае

Теги ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев уже отобрались на итоговый турнир, который начнется в Турине 12 ноября.

Янник Синнер официально квалифицируется, если выиграет один матч на «Мастерсе» в Шанхае.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 2 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия)* 8945
2 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 8365
3 (3) Даниил Медведев (Россия)* 6900
4 (4) Янник Синнер (Италия) 4865
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 3685
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 3580
7 (7) Александр Зверев (Германия)  3415
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3110
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 2840
10 (10) Каспер Рууд (Норвегия)  2715
14 (14) Карен Хачанов (Россия) 2170

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
checker
ни у Фрица, ни у Рууда нет шансов набрать 2000+ очков до итогового, чтоб подвинуть Янника.. можно уверенно сказать, что итальянец отобрался..
вот за боттом-4 будет реальная борьба..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий