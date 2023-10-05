Чемпионская гонка ATP. Синнер официально квалифицируется, если пройдет круг в Шанхае

Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев уже отобрались на итоговый турнир, который начнется в Турине 12 ноября.

Янник Синнер официально квалифицируется, если выиграет один матч на «Мастерсе» в Шанхае.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 2 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия)* 8945 2 (2) (Испания)* 8365 3 (3) Даниил Медведев (Россия)* 6900 4 (4) Янник Синнер (Италия) 4865 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 3685 6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 3580 7 (7) Александр Зверев (Германия) 3415 8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3110 9 (9) Тэйлор Фриц (США) 2840 10 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 2715 14 (14) Карен Хачанов (Россия) 2170

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