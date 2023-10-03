Синнер повел в личных встречах против Алькараса

обыграл в полуфинале в Пекине – 7:6(4), 6:1.

Синнер первым в туре победил испанца четыре раза. Счет в личных встречах на уровне стал 4:3.

Алькарас выигрывал только на харде: Париж-2021, US Open-2022, Индиан-Уэллс-2023. Победы Синнера – на трех разных покрытиях: « »-2022 (трава), Умаг-2022 (грунт), Майами-2023, Пекин-2023 (оба – хард).

Также Алькарас один раз победил на грунтовом «Челленджере» в Аликанте в 2019-м. Тогда у него не было рейтинга, а итальянец стоял 319-м.

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