Синнер повел в личных встречах против Алькараса
Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале в Пекине – 7:6(4), 6:1.
Синнер первым в туре победил испанца четыре раза. Счет в личных встречах на уровне ATP стал 4:3.
Алькарас выигрывал только на харде: Париж-2021, US Open-2022, Индиан-Уэллс-2023. Победы Синнера – на трех разных покрытиях: «Уимблдон»-2022 (трава), Умаг-2022 (грунт), Майами-2023, Пекин-2023 (оба – хард).
Также Алькарас один раз победил на грунтовом «Челленджере» в Аликанте в 2019-м. Тогда у него не было рейтинга, а итальянец стоял 319-м.
Прям видно было, как он получает удовольствие от игры)
Может Джокович и за первую строчку зацепится так по итогам года.
Желательно, чтобы Карась Шанхай не выиграл, а дальше Финал АТП покажет.