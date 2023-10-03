Синнер повел в личных встречах против Алькараса

Теги ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале в Пекине – 7:6(4), 6:1.

Синнер первым в туре победил испанца четыре раза. Счет в личных встречах на уровне ATP стал 4:3.

Алькарас выигрывал только на харде: Париж-2021, US Open-2022, Индиан-Уэллс-2023. Победы Синнера – на трех разных покрытиях: «Уимблдон»-2022 (трава), Умаг-2022 (грунт), Майами-2023, Пекин-2023 (оба – хард).

Также Алькарас один раз победил на грунтовом «Челленджере» в Аликанте в 2019-м. Тогда у него не было рейтинга, а итальянец стоял 319-м.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Хозяин карася
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Карась на крючке у итальянского рыбака
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
Это еще итальян чокернул на прошлогоднем Юсо, личка была бы крупнее.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Ответ David Rigert
вот эти молодые ребята вообще не заморачиваются на победах. для них это не главное. они получают удовольствие не от побед,а от игры. проходит время Джоковича. этим пофиг,кто они - первые,вторые ракетки. они просто кайфуют.
Ага, мы все видели сегодня унылое лицо Алькараса весь 2й сет и развод рук перед тренером с немым вопросом "я не знаю, что делать")
Прям видно было, как он получает удовольствие от игры)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
go25
Итальянцы, почти со всех сторон окружённые морем, понимают толк в морепродуктах и как их готовить 😉
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omniscius
И ведь против остальных топов особо ничего не показывает, за три сезона кроме Алькараса обыграл только Рублева (три раза) и один раз Циципаса, который уже едет вниз. Джоковичу, Надалю, Медведеву, Звереву, Руне, даже информенному Цыпе исключительно проигрывает.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Справедливый и заслуженный результат! Синнера с 4 местом в рейтинге!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
Ну, Янник в этом году на 4-ое место, пожалуй, по праву вышел..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Irvin
С учетом турниров ИТФ у них 4-4 по личке. Почему спортс этого не учитывает, я не знаю. Ведь турниры большего шлема под эгидой ИТФ проводятся
Потому что это не на "уровне ATP". А ТБШ на уровне
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abboskhan Davlatov
Как же он хорош
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potors
Реально криптонит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
Ответ инок
Хоть Синер и выиграл у Алькараса, но хотелось финала именно с ним, однако так лучше для Дани - всё же шансы обыграть Синнера всегда выше, чем Алькараса - на кону титул.
Пусть в финале Шанхая сыграют))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Красавчик👍‼️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Хорош немецкий товарищ.
Может Джокович и за первую строчку зацепится так по итогам года.
Желательно, чтобы Карась Шанхай не выиграл, а дальше Финал АТП покажет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
revodrok
если бы ещё в прошлом году на юсо не зафакапился, ведя на матч
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Хоть Синер и выиграл у Алькараса, но хотелось финала именно с ним, однако так лучше для Дани - всё же шансы обыграть Синнера всегда выше, чем Алькараса - на кону титул.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Nevskaia
я чет в шоке :((((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Здоровье ему нужно для того чтобы повыше забраться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
владыка речной 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kustodievka
Интересный клиент может получиться))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий