Синнер вышел в пятый финал в сезоне и поборется с Медведевым, которому проиграл все шесть матчей

Теги ATP China Open Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале в Пекине – 7:6(4), 6:1.

Синнер вышел в пятый финал в 2023-м. В этом году он взял два титула. В целом это будет его 12-й финал, он поборется за девятый титул.

По итогам турнира итальянец обновит лучший рейтинг и станет четвертой ракеткой мира.

Теперь Синнер встретится с Даниилом Медведевым. Россиянин ведет в личных встречах 6:0.

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15 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Рад этому вдвойне и держал это в голове.
Руне и Циципасу сейчас не место на 4м месте.
Вполне справедливо с великой победой Янник становится 4м в рейтинге!
+18
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+16
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Вегетарианец_
Спасибо Синнеру за спасение тенниса!
+12
-6
+6
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Сергей48
Превосходная игра Янника! Мои поздравления с отличной победой! А кто сказал, что Алькорас должен выигрывать каждый матч?) Но сегодня Карлос реально был не похож на самого себя 🤦‍♂️Столько не вынужденных ошибок🤦‍♂️
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Вадим flanec
Синнер обыграл Карася? Ну респект ему за это.
+6
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+6
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F1eury
Грешник выиграл практически все агрессивные перестрелки мощными ударами, Карась сыпался уже на 3-4 ударе и посылал мяч в аут/сетку

По личкам сравнялись: 4-4
+6
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+4
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Nikolay Stavrogin
Ответ Nikolay Stavrogin
Рад этому вдвойне и держал это в голове. Руне и Циципасу сейчас не место на 4м месте. Вполне справедливо с великой победой Янник становится 4м в рейтинге!
Ну вот в итоге Циципас из-за посева четвертым убил сетку Шанхая.
У Алькараса по сетке нет никого до финала.
Просто позор, как он станет 1й ракеткой по итогам года
+5
-2
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Ничего Смешного
Стабильности нет у Карлоса. Любой розыгрыш может проиграть, любой выиграть
+3
-1
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dedpihto59
Рад за Янника, прихлопнул, непобедимого Карасика👍‼️
+3
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dedpihto59
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну вот в итоге Циципас из-за посева четвертым убил сетку Шанхая. У Алькараса по сетке нет никого до финала. Просто позор, как он станет 1й ракеткой по итогам года
А он и не станет🤞‼️
+3
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+2
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pulyalke
спокойно стартовал, потом топовый прием, вернул всё что можно, а потом понеслось)) п.с. теперь уже не такой проходной финал мне кажется для дани
+2
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Йенс Мустерманн
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
данька ни разу не выигрывал Пекин, а так как у него титулы заработаны на разных турнирах, то... Короче, плохие новости для Янника )
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