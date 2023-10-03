Синнер вышел в пятый финал в сезоне и поборется с Медведевым, которому проиграл все шесть матчей
Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале в Пекине – 7:6(4), 6:1.
Синнер вышел в пятый финал в 2023-м. В этом году он взял два титула. В целом это будет его 12-й финал, он поборется за девятый титул.
По итогам турнира итальянец обновит лучший рейтинг и станет четвертой ракеткой мира.
Теперь Синнер встретится с Даниилом Медведевым. Россиянин ведет в личных встречах 6:0.
Руне и Циципасу сейчас не место на 4м месте.
Вполне справедливо с великой победой Янник становится 4м в рейтинге!
По личкам сравнялись: 4-4
У Алькараса по сетке нет никого до финала.
Просто позор, как он станет 1й ракеткой по итогам года