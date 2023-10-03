Синнер вышел в пятый финал в сезоне и поборется с Медведевым, которому проиграл все шесть матчей

обыграл в полуфинале в Пекине – 7:6(4), 6:1.

Синнер вышел в пятый финал в 2023-м. В этом году он взял два титула. В целом это будет его 12-й финал, он поборется за девятый титул.

По итогам турнира итальянец обновит лучший рейтинг и станет четвертой ракеткой мира.

Теперь Синнер встретится с Даниилом Медведевым. Россиянин ведет в личных встречах 6:0.

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