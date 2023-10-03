Пегула, Гарсия, Киз, Азаренко избраны в Совет игроков WTA
WTA опубликовала результаты выборов в Совет игроков.
В состав вошли следующий представительницы:
- от топ-20 – Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Джессика Пегула, Мэдисон Киз;
- от топ-50 – Донна Векич;
- от топ-100 – Дарья Сэвилл;
- от парниц – Габриэла Дабровски, Александра Крунич (Дабровски также представляет игроков из-за пределов топ-20, Крунич – из-за пределов топ-100).
Совет в обновленном составе начнет работу после итогового турнира в Канкуне.
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