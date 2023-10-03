Пегула, Гарсия, Киз, Азаренко избраны в Совет игроков WTA

опубликовала результаты выборов в Совет игроков.

В состав вошли следующий представительницы:

от топ-20 – , , , ;

от топ-50 – ;

от топ-100 – ;

от парниц – , (Дабровски также представляет игроков из-за пределов топ-20, Крунич – из-за пределов топ-100).

Совет в обновленном составе начнет работу после итогового турнира в Канкуне.

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