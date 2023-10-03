Пегула, Гарсия, Киз, Азаренко избраны в Совет игроков WTA

Теги WTA Виктория Азаренко Александра Крунич Мэдисон Киз Дарья Сэвилл Каролин Гарсия Габриэла Дабровски Джессика Пегула Донна Векич Теннис

WTA опубликовала результаты выборов в Совет игроков.

В состав вошли следующий представительницы:

Совет в обновленном составе начнет работу после итогового турнира в Канкуне.

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3 комментария

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Irvin
Не одной украинки? Срочно ноту протеста
+8
-7
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Alexander2022
Ответ Irvin
Не одной украинки? Срочно ноту протеста
Русский бы тебе подучить для начала)
+4
-3
+1
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ivanzhu90
Это на общественных началах или идет какая оплата?) Дашкет просто, навряд ли что то бы делала бесплатно
+1
-1
0
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