Алькарас выиграл 9 из 12 матчей против топ-10 в сезоне
Карлос Алькарас в четвертьфинале в Пекине обыграл Каспера Рууда – 6:4, 6:2.
Испанец провел 12-й матч против топ-10 в этом сезоне и одержал девятую победу. В целом его баланс против десятки составляет 21:12.
Также Алькарас 12-й раз в сезоне вышел в полуфинал ATP и теперь встретится с Янником Синнером или Григором Димитровым.
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Действительно, никакой разницы для новоиспеченных болел алькараса...)
Про то, что он там играл как Надаль я не писал, покажи) как топ10 вполне
пхх))))
Хотя о чем я, тогда это был не Рууд, а норвежский викинг, играющий лучший матч в жизни, показывая такую игру, которую Надаль никогда не показывал на французских кортах
Ты писал: "Рууд шикарно играет, подает супер, принимает под заднюю, сложнейший соперник, еще и рафа инструктировал перед финалом..."
Если он на грунте подавал лучше, чем здесь на харде, о чём речь)