Алькарас выиграл 9 из 12 матчей против топ-10 в сезоне

Теги ATP China Open Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас в четвертьфинале в Пекине обыграл Каспера Рууда – 6:4, 6:2.

Испанец провел 12-й матч против топ-10 в этом сезоне и одержал девятую победу. В целом его баланс против десятки составляет 21:12.

Также Алькарас 12-й раз в сезоне вышел в полуфинал ATP и теперь встретится с Янником Синнером или Григором Димитровым.

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18 комментариев

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Istianoff
Ответ Евгений Фабиянчук
ну так здоровый Надаль не проиграл на грунте ни одного матча, не забываем)
Не обманывай наивных пользователей спорца. Надаль не проиграл здоровым ни одного матча, на любом покрытии. Это база.
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Генадий Адамов
Ответ Хозяин патриотов
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там Новак отнял ноги у карася, сломал его вот и всё
+8
-3
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Евгений Фабиянчук
Ответ Leo Bonart
А, так мы теперь поражения в победы записывать будем
ну так здоровый Надаль не проиграл на грунте ни одного матча, не забываем)
+7
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Leo Bonart
Ответ Хозяин патриотов
Комментарий скрыт
А, так мы теперь поражения в победы записывать будем
+4
0
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Alex Morhan
Ответ Хозяин патриотов
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Так и с Медведевым на ЮСО говорят травмирован был, а в Цинциннати Новак отскочил, как обычно. Так что можем считать 12 из 12. Получается, второй Рафа, который здоровым не проигрывает
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Leo Bonart
Ответ Евгений Фабиянчук
ну так здоровый Надаль не проиграл на грунте ни одного матча, не забываем)
Ибо если проиграл - значит нездоровый!
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Nikolay Stavrogin
Ответ Никита Волк
Джокович в финале Ролан Гаррос прокачал уже Хотя о чем я, тогда это был не Рууд, а норвежский викинг, играющий лучший матч в жизни, показывая такую игру, которую Надаль никогда не показывал на французских кортах
Он там закрыл зверева и руне в 3х-4х, вполне как топ 10 играл. Здесь он чуть от грунтовика этичитивери не отлетел)
Действительно, никакой разницы для новоиспеченных болел алькараса...)
Про то, что он там играл как Надаль я не писал, покажи) как топ10 вполне
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S.Graf
Ответ Leo Bonart
А, так мы теперь поражения в победы записывать будем
Такая вот вамocная статистика (вамocистика)
пхх))))
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Евгений Фабиянчук
Ответ Leo Bonart
А Синнер, когда Карася в Майами надрал, даже в топ-10 не входил что ли?
видимо. Ну сезон он в районе 15 места начинал
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Leo Bonart
Ответ Евгений Фабиянчук
дважды Новак и однажды Медведев дыранули нашего Алькараса, обидненько(
А Синнер, когда Карася в Майами надрал, даже в топ-10 не входил что ли?
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Евгений Фабиянчук
дважды Новак и однажды Медведев дыранули нашего Алькараса, обидненько(
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Никита Волк
Ответ Nikolay Stavrogin
Будем откровенны, Рууд не совсем топ10. В лучшем случае топ20. Жалко, что на таких можно прокачивать стату
Джокович в финале Ролан Гаррос прокачал уже
Хотя о чем я, тогда это был не Рууд, а норвежский викинг, играющий лучший матч в жизни, показывая такую игру, которую Надаль никогда не показывал на французских кортах
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Никита Волк
Ответ Nikolay Stavrogin
Он там закрыл зверева и руне в 3х-4х, вполне как топ 10 играл. Здесь он чуть от грунтовика этичитивери не отлетел) Действительно, никакой разницы для новоиспеченных болел алькараса...) Про то, что он там играл как Надаль я не писал, покажи) как топ10 вполне
Я не говорил конкретно про тебя, что ты так писал, вы так обычно пишете про всех соперников Джоковича)
Ты писал: "Рууд шикарно играет, подает супер, принимает под заднюю, сложнейший соперник, еще и рафа инструктировал перед финалом..."
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Nikolay Stavrogin
Ответ Никита Волк
Я не говорил конкретно про тебя, что ты так писал, вы так обычно пишете про всех соперников Джоковича) Ты писал: "Рууд шикарно играет, подает супер, принимает под заднюю, сложнейший соперник, еще и рафа инструктировал перед финалом..."
Ну и?) В чём не прав?) Пересмотри первую половину 1го сета и 3й финала рг и сегодняшний матч. И скажи, в чём я не прав)
Если он на грунте подавал лучше, чем здесь на харде, о чём речь)
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Alex Morhan
Ответ Никита Волк
Я не говорил конкретно про тебя, что ты так писал, вы так обычно пишете про всех соперников Джоковича) Ты писал: "Рууд шикарно играет, подает супер, принимает под заднюю, сложнейший соперник, еще и рафа инструктировал перед финалом..."
А про соперника Алькараса как пишут?) Условный Седрик, который рассказывает про пикующих игроков каждый раз, когда у Карлоса сложный матч. Как пример Цинциннати этого года. А на деле соперники играли хорошо, да, но и сам испанец там изрядно помогал. А когда он готов полностью и пикующих оппонентов не видно, которые выходят трясущимися на матчи с Новаком, а здесь борются от начала до конца
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Никита Волк
Ответ Alex Morhan
А про соперника Алькараса как пишут?) Условный Седрик, который рассказывает про пикующих игроков каждый раз, когда у Карлоса сложный матч. Как пример Цинциннати этого года. А на деле соперники играли хорошо, да, но и сам испанец там изрядно помогал. А когда он готов полностью и пикующих оппонентов не видно, которые выходят трясущимися на матчи с Новаком, а здесь борются от начала до конца
Не знаю, как там пишут) Если Алькарас играет ужасно, то я пишу, что он играет ужасно, а не говорю о невероятной игре соперников. Если соперник реально играет идеально, то я также об этом пишу, но не придумываю лишнего) Разве что про жеребьевку иногда пишу, что у Алькараса тяжелейшая сетка по именам с неудобными соперниками
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