Алькарас выиграл 9 из 12 матчей против топ-10 в сезоне

Карлос Алькарас в четвертьфинале в Пекине обыграл Каспера Рууда – 6:4, 6:2.

Испанец провел 12-й матч против топ-10 в этом сезоне и одержал девятую победу. В целом его баланс против десятки составляет 21:12.

Также Алькарас 12-й раз в сезоне вышел в полуфинал ATP и теперь встретится с Янником Синнером или Григором Димитровым.

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