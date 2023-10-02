Алькарас о том, что на турнирах играют разными мячами: «Тяжело, но нужно привыкать»

Карлос Алькарас отреагировал на критику мячей в туре.

Теннисисты жалуются, что на всех турнирах играют разными мячами, и из-за этого повышается риск травм.

«Я это почувствовал с первой же тренировки в Пекине. Тяжело, но теннисисту нужно привыкать.

На всех или почти на всех турнирах разные мячи. К этому нужно привыкнуть. Когда приезжаешь на турнир, думаешь: «Какой будет мяч?». Мне кажется, этим вопросом задается каждый игрок.

Здесь буквально через один-два гейма мяч уже не такой, как новые. Играется по-другому, и к этому нужно привыкнуть».

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