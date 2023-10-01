Алькарас о победе над Музетти: «Я идеально провел матч. Горжусь этим уровнем тенниса»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Лоренцо Музетти.

Испанец выиграл 6:2, 6:2 за 1 час 21 минуту.

«Сегодня я ставил цель сильно начать. Постараться с самого начала заставить его играть на пределе возможностей. Постараться доминировать в матче, не давая ему чувствовать себя комфортно. Заставлять его двигаться и не давать играть любимыми ударами.

Сегодня я идеально провел матч. Каждый день можно прибавлять и становиться лучше, но я горжусь этим уровнем тенниса. Я играл качественно, удавались отличные удары и прием. Это был прекрасный матч, и я получил удовольствие от игры. Мне нравится Китай».

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