Алькарас о победе над Музетти: «Я идеально провел матч. Горжусь этим уровнем тенниса»

Теги ATP China Open Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Лоренцо Музетти.

Испанец выиграл 6:2, 6:2 за 1 час 21 минуту.

«Сегодня я ставил цель сильно начать. Постараться с самого начала заставить его играть на пределе возможностей. Постараться доминировать в матче, не давая ему чувствовать себя комфортно. Заставлять его двигаться и не давать играть любимыми ударами.

Сегодня я идеально провел матч. Каждый день можно прибавлять и становиться лучше, но я горжусь этим уровнем тенниса. Я играл качественно, удавались отличные удары и прием. Это был прекрасный матч, и я получил удовольствие от игры. Мне нравится Китай».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skip
Машина! Zaalkr 001 )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий