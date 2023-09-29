Алькарас о дебютном матче в Китае: «Очень рад, что это наконец-то случилось»

Карлос Алькарас прокомментировал победу на старте турнира в Пекине.

Он обыграл Янника Ганфманна – 6:4, 6:3.

«Надеюсь, у меня будет еще много возможностей приехать в Китай. Было бы здорово написать здесь свою новую главу. Я очень давно хотел приехать сюда и показать свою игру китайским болельщикам. Я очень рад, что это наконец-то случилось, и, надеюсь, повторится еще много раз.

Также я очень рад победе в двух сетах. Янник играет великолепно. Он действительно опасный игрок с мощными ударами. Он агрессивно атаковал, поэтому мне пришлось играть очень внимательно, чтобы не дать ему доминировать в розыгрышах.

Я старался контролировать каждый аспект своей игры. Нужно прибавить, поэтому я рад, что у меня будет такая возможность в следующем матче».

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